Les famílies reivindiquen més visibilitat en el Dia Mundial del Dol Perinatal i Gestacional

Aquest dissabte s'ha organitzat una jornada festiva amb «l'objectiu d'ajudar a normalitzar el dolor d'aquelles famílies que han perdut un fill o filla»

Actualitzada 15/10/2023 a les 17:42

Tarragona compta des d'avui amb un espai per recordar i donar visibilitat les pèrdues gestacionals. Just avui, Dia Mundial del Dol Perinatal i Gestacional, l'Ajuntament de Tarragona, l'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT), el Col·legi de Psicologia de Catalunya i l'associació Contracor han celebrat una jornada festiva i en família organitzada amb «l'objectiu d'ajudar a normalitzar el dolor d'aquelles famílies que han perdut un fill o filla», ha explicat la presidenta d'EMSERFUMT, Ivana Martínez. «No estem preparats per acompanyar les llàgrimes per aquest tipus de dol, però el dolor s'ha d'acompanyar i des d'EMSERFUMT volem fer aquest tipus d'acompanyament», ha remarcat.La jornada s'ha celebrat als Jardins del Passeig Marítim Rafael Casanova i s'han preparat tallers per fer polseres i bombolles de sabó. Les famílies també tenien un espai per escriure targetes amb missatges adreçats als seus fills i filles, que han penjat a un mural que és el testimoni i record de la seva existència. També s'ha fet una dansa vivencial d'una mare en dol.L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que ha reivindicat tres elements fonamentals: el record, la dignitat i el respecte «per recordar els vostres fills i filles. A la nostra societat encara és tabú parlar de la mort, però ningú mai oblida un fill».Montse Domènech, psicòloga i membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), ha remarcat que «estem absolutament implicats en aquest tema perquè per gestionar aquest dol hem de ser capaces de transmetre'l. No existeix una paraula per definir aquesta pèrdua perquè és tabú, sense paraules no existeix. És fonamental ajudar a transitar en el dol d'una manera més sana». Cristina Benítez, una de les representants de l'associació Contracor, ha afegit que l'associació va néixer per la necessitat d'acompanyar a una família que ha d'interrompre l'embaràs per raons mèdiques. «La mort encara és tabú, però quan mor un nen o nena gestant encara es fa més invisible».Finalment, l'alcalde Viñuales, la presidenta d'EMSERFUMT i les representants del Col·legi de Psicologia de Catalunya i l'Associació Contracor han descobert una placa amb la següent inscripció: «Tot i haver marxat abans el que esperàveu, sé que m'estimeu tant que des d'aquí ho sento, sé que soc l'estrella més brillant i quan us venci la foscor mireu al cel i dins del vostre cor, allà on soc jo».