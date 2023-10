L'Institut Català de les Dones reivindica el paper de la dona rural del Camp de Tarragona

El projecte 'Dones rurals, dones del Camp de Tarragona' recull les biografies de 73 dones nascudes abans del 1947

Actualitzada 15/10/2023 a les 17:40

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge Mestre, ha presentat avui al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí el projecte Dones rurals, dones del Camp de Tarragona, impulsat per l'Institut Català de les Dones.

La presentació s'ha fet davant un auditori de més de 150 persones, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les Dones Rurals, que reivindica i reconeix el paper cabdal de les dones del sector primari i la indústria alimentària.

El projecte recull la biografia de 73 dones del camp de Tarragona nascudes abans de 1947. Són, en concret, 12 dones de l'Alt Camp, 33 dones del Baix Camp, 8 dones de la Conca de Barberà, 7 dones del Priorat i 12 dones del Tarragonès.

Són dones de diferents orígens i edats, algunes anònimes i d'altres reconegudes, però que totes formen part de la història del Camp de Tarragona. El recull de biografies s'ha fet gràcies a la col·laboració d'entitats, ajuntaments i també de particulars del territori.



El treball del Camp de Tarragona suposa la tercera edició d'un projecte que l'Institut Català de les Dones va iniciar el 2021 a Lleida amb Dones Rurals. Dones de Lleida i el 20222 a les Terres de l'Ebre amb Dones Rurals. Dones de l'Ebre- Montsià.

Durant l'acte, Verge ha assegurat que el projecte «és un acte de justícia feminista, pel Camp de Tarragona, però també per tot Catalunya. Acabem amb el silenci imposat a la vida de les dones rurals: un silenci doble, provocat pel fet de ser dones, però també per formar part del món rural». La consellera ha afegit que «donar a conèixer dones referents influeix i és motor de transformació per assolir la normalitat feminista; és una forma d'entendre i d'apropiar-se de la realitat col·lectiva».

Verge també ha assenyalat que la recuperació de les dones rurals pioneres del Camp de Tarragona «ens acosta a un món més just i igualitari, en què qualsevol nena, adolescent o dona pot ser allò que vulgui ser en un entorn rural. No només és una qüestió de feminisme, també és essencial per evitar el desploblament rural», ha afegit.

La directora de l'Institut Català de les Dones, Èlia Soriano Costa, ha explicat que: «la presentació d'aquest llibre suposa un pas més del procés de recuperació i reconeixement, que fa un parell d'anys vam engegar i que ha d'arribar a les dones rurals de tot el país».

La directora dels Serveis Territorials del Departament d'Igualtat i Feminismes a Tarragona, Eva Ferran Roig ha conduit un col·loqui amb la participació de dones que formen part del projecte. Durant la seva intervenció, Ferran ha remarcat que «entre el recull de biografies hi ha dones molt destacades, però també altres dones desconegudes de la història que han sigut fonamentals en els seus entorns més immediats o que han transformat espais amb la seva lluita. En general totes tenen en comú que tenen alguna cosa a dir, a explicar, a reivindicar».



Perspectiva de gènere al sector primari

Segons dades de l'any 2020, només el 31% de les explotacions agropecuàries són titularitat de dones, un 22% en el cas de les de les explotacions ramaderes i només un 7% en el sector de la pesca.

El sector de la indústria alimentària va ser l'any 2020 el que va registrar més dones afiliades en l'àmbit rural com a treballadores per compte propi. Tot i així, les dones continuen representant una proporció significativament més baixa a la dels homes en aquesta franja (35% de dones, 65% d'homes). El segon sector amb més dones és l'agropecuari (24%).