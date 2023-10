L'Ajuntament de Salou organitza un dispositiu per coordinar el trànsit durant la cursa de RAC1

Amb motiu de la celebració de la cursa de RAC1, que se celebra aquest diumenge dia 15, l'Ajuntament de Salou ha previst un dispositiu de coordinació del trànsit.



Per a aquest acte multitudinari, diversos carrers romandran tallats des de l'inici de la cursa, que es preveu a les 9.00 fins a les 11.00 hores, aproximadament.Es tallarà la circulació de les següents vies: passeig Jaume I, carrer Barcelona, Via Augusta, carrer Ciutat de Reus, Via Aurèlia, carrer de Pere Martell i passeig Miramar, en ambdues direccions.Pel que fa a l'estacionament de vehicles, es podrà aparcar a les places que hi ha als següents aparcaments: c. Berlín (190); c. Pompeu Fabra (210); c. Torremolinos (190); c. de Joan Fuster (230).Les 500 places d'aparcament del passeig Jaume I estaran disponibles per als participants avui dissabte, fins demà diumenge, després de l'esdeveniment. Mentre duri l'esdeveniment no podran entrar ni sortir vehicles d'aquest pàrquing.La cursa, de 5 quilòmetres, se celebra a la província de Tarragona per segona vegada, i l'organitzadora, RAC1, ha establert l'objectiu de batre el rècord de participació de la ciutat, estimant que hi participaran unes 2.200 persones.