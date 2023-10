Desarticulen una organització criminal a Tarragona que traslladava migrants amagats dins de camions

La Policia Nacional ha detingut onze persones i el principal responsable de la xarxa ja ha ingressat a presó

Actualitzada 14/10/2023 a les 10:45

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal a Tarragona que presumptament traslladava migrants amagats en camions a través de la frontera marítima d'Algesires. La xarxa criminal ocultava els migrants a l'interior de camions, modificats per traslladar fins a cinc persones, i els traslladava en ferris comercials de la ruta marítima entre Tànger i Algesires. Els migrants pagaven entre 8.000 i 14.000 euros en funció del lloc on s'amagaven, l'ús de documentació falsa espanyola o el destí final on eren traslladats. L'operació policial ha acabat amb la detenció d'onze persones del grup criminal assentat a la província de Tarragona i el principal responsable de la xarxa ja ha ingressat a la presó.



Els migrants accedien als vaixells comercials amb documentació falsa espanyola i llavors accedien a la bodega del bucs per amagar-se en els baixos dels camions de l'organització. Els vehicles estaven preparats i modificats, amb zones ocultes a les cabines i en zones pròximes al motor habilitades com a amagatall. Els camions eren de petites dimensions i estaven preparats per transportar un màxim de cinc migrants amagats. Després de passar el control fronterer, els immigrants es dirigien al port d'Algesires, retornaven la documentació falsificada i eren traslladats a d'altres punts d'Espanya en vehicle privat o amb autobús de línia.La investigació ha finalitzat amb la detenció d'onze persones a Algesires, Tarragona i Madrid com a presumptes responsables dels delictes de pertinença a organització criminal, immigració il·legal i falsedat documental. S'han fet cinc registres domiciliaris a Tarragona i Reus, on s'ha decomissat documentació relacionada amb la investigació.