L'Ajuntament ha regularitzat les 19 places d'aparcament i 4 trasters per treure'n rèdit econòmic mentre dura el procediment

Actualitzada 12/10/2023 a les 21:44

L'Ajuntament de Tarragona manté la seva intenció de vendre les 19 places d'aparcament i els quatre trasters del bloc ubicat al número 1 del carrer d'Ernest Lluch. El consistori els va rebre, fa anys, en compensació per uns deutes que va contreure la promotora encarregada de construir aquest edifici. Durant l'anterior mandat, ja es va iniciar un primer intent de venda de les cotxeres, el qual no es va acabar de concretar. I és que el consistori no va respondre als requeriments de documentació per part de la Generalitat de Catalunya per poder dur a terme el procediment.



Usuaris que no pagaven

El desembre de 2020, el govern d'ERC i ECP va enviar la sol·licitud per iniciar el procés de venda, a través d'una alienació per concurs, a la Direcció General d'Administració Local (DGAL), que va demanar a l'Ajuntament la documentació necessària per dur a terme l'operació. L'Ajuntament, però, no va respondre als requeriments de la DGAL i, per aquest motiu, la Generalitat va acabar arxivant la petició. Els socialistes, que en aquell moment van criticar la «deixadesa» del govern, volen començar, de nou, el procés de venda.Així, el govern vol desfer-se d'uns béns que li van ser adjudicats a causa d'un embargament de la mercantil Tarracomar Inversiones, com a execució de garantia per l'incompliment d'un fraccionament de pagament concedit. Respecte a la quantia econòmica que s'obtingui d'una futura venda, el govern encara està estudiant a què la destinarà. Entre altres, podrien dedicar-la a crear habitatges de lloguer social, tal com preveia l'anterior conseller de Patrimoni.L'Ajuntament ha aprofitat la situació per regularitzar les cotxeres del carrer d'Ernest Lluch per treure'n rèdit econòmic, mentre es duu a terme el procés de venda. El passat 5 d'octubre, es van aprovar els contractes de cessió d'ús, «a títol precari», de les 19 places d'aparcament i quatre trasters «a favor de les persones ocupants actuals». Com a condició, les hauran de deixar lliures i buides quan l'Ajuntament concreti la seva venda. A més, els usuaris hauran d'abonar, durant la vigència de la cessió, «les despeses corresponents de la comunitat de veïns, així com els impostos i taxes que corresponguin, que seran repercutits pel consistori».D'aquesta manera, el govern vol solucionar el problema que, durant aquests anys, han estat denunciant alguns dels veïns que viuen al número 1 del carrer d'Ernest Lluch. Tal com van assegurar en el 2020 alguns residents de la zona a diari més, hi havia usuaris que no estaven pagant per la utilització de les cotxeres que hi ha al pàrquing de l'edifici, una situació que era desconeguda pel govern municipal. Els primers propietaris de l'immoble van pagar per les seves places d'aparcament, però no van fer el mateix els que van arribar temps després, quan la constructora ja tindria problemes econòmics.Aquest fet va ocasionar que alguns veïns del bloc ocupessin les places d'aparcament i trasters de titularitat municipal sense pagar. Després de regularitzar aquests béns, l'Ajuntament rebrà una compensació econòmica per part dels usuaris que les utilitzin.