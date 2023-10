Los Glosters fan el que volen

Aquest divendres es publica a les plataformes 'Cuatro', el nou treball del grup tarragoní, que també es pot aconseguir en format de vinil de 7”

Actualitzada 12/10/2023 a les 21:31

«Ens hem anat fent grans, i de los chicos yeyé pocos pelos quedan ya», assegura rient Ramón Cuenca, vocalista de Los Glosters. Si l'edat els ha fet perdre cabells, els ha donat, a canvi, una maduresa musical que s'ha anat fent més i més evident en els últims anys i que en aquest nou treball, Cuatro (Clifford Records) és clarament perceptible.



«Tenim un so més madur i més elaborat. Hem buscat guitarres més punxegudes», explica Evan Dedes. De nou, els de Tarragona han treballat amb el seu productor de capçalera, Miguel Zanón, amb qui han elaborat un disc 100% Glosters, ple de referències del pop dels 60 i que ha comptat amb les col·laboracions de Jorge Varela als teclats, Miguel Zanón a la guitarra i Carles Estrada a la veu.«Sempre hem fet el que hem volgut, com ho hem volgut, i quan ho hem volgut», destaca el Ramón. És per això que, sense la pressió de les dates, els de Tarragona han cuinat un treball que l'Evan defineix com «més cuidat, on es veu molt clarament l'evolució del grup».En aquesta evolució, explica la Puri Pedrola, hi té molt a veure la maduresa personal: «Sempre havíem escoltat molta música original dels 60, però a mesura que vas escoltant més música i t'obres una mica, acabes agafant coses que mai t'hauries pensat». En aquest mateix sentit, també destaca l'empremta del productor, Miguel Zanón: «Ens va canviar una mica la manera de treballar, va ser el gran culpable de que ens acabéssim professionalitzant».El disc, titulat així perquè conté quatre cançons i perquè la formació es va quedar amb quatre components després de la marxa d'Héctor Mir, arrenca amb, on Los Glosters clamen. El segueixen, homenatges a les nits de bars i Rock and Roll i a les hores passades escoltant música i tocant. Tanca el treball, una adaptació dede Steven Morrissey.es publica aquest mateix divendres a les plataformes digitals, però també s'ha editat en un vinil de 7” transparent. «Sempre havíem volgut fer un disc amb aquestes característiques», explica l'Evan. La proposta va ser del dissenyador Gerard Joan, que és qui signa l'de. «Li vam donar via lliure perquè fes el que volgués i ens va proposar fer-ho tot en blanc i negre i amb el vinil transparent. Fins i tot ha canviat el logotip del grup. El resultat és un disc que, només de veure'l, ja t'agafen ganes de comprar-lo», expliquen.Los Glosters faran un concert el pròxim dissabte, 21 d'octubre, al Mojo Club de Tarragona. Tots quatre admeten sentir-se en un moment en què ja queden lluny aquells primers concerts en què patien per tot. Ara, asseguren, els disfruten plenament. «A més, allà on toquem, la gent ens ve a veure. Això, avui dia, és un privilegi», conclou Carlos García.