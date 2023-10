Les escoles participants del 'pedibús', satisfetes amb els resultat

Els alumnes de 5è i 6è del centre PAX ja van sols a l'escola, i al col·legi Dominiques van dur a terme una prova pilot amb èxit

El darrer trimestre del curs passat, quatre escoles de Tarragona –Pràctiques, El Miracle, Dominiques i Pax– van aplicar el pedibús, el programa de camins escolars segurs. Concretament, la idea era que els alumnes, en grups i acompanyats per un adult, realitzessin el camí cap a l'escola a peu. Uns mesos després de la fi del curs escolar, els centres participants es mostren satisfets amb com ha anat el projecte, segons fonts de l'Ajuntament.



Previsions de futur

El govern municipal va adjudicar el novembre de 2022 el disseny i gestió del programa a l'Escamot Cooperativa. Albert Papell, un dels seus tècnics, fa un balanç de com ha estat el treball amb les escoles: «En el cas de l'escola PAX, en una setmana els alumnes de 5è i 6è ja havien gestionat les seves línies del 'bus a peu'», explica, mentre que d'altres centres només van fer un primer contacte amb el projecte.És el cas del col·legi Dominiques. Farah Megías, una de les mares que forma part de la comissió encarregada de dur a terme la iniciativa, explica que, a finals de curs, no van aplicar elcom a tal, però sí que van crear dues rutes: «La primera surt de la Tabacalera, i la segona des de la cafeteria Iberic Point», explica. A més a més, també van realitzar un prova pilot el 14 de maig: «En un principi vam estimar que serien només 7 nens, i al final en van acabar sent 20», remarca.Aquest projecte prové del curs 2021-2022, quan es van fer jornades de sensibilització sobre la mobilitat escolar, i en les que es va mencionar la iniciativa del. A continuació, l'IMET va «fer una crida» per saber quines escoles estarien interessades a aplicar-lo, i els quatre centres mencionats van decidir donar-li una oportunitat.«Primer vam fer sessions amb el claustre de professors, després amb les famílies i finalment amb l'alumnat, amb qui realitzàvem tallers pràctics on dibuixaven la ruta que feien per anar a l'escola i els perills amb què es trobaven». Així ho explica Papell, remarcant que una de les principals reticències de les famílies era que l'objectiu del programa fos que, en algun moment, els nens anessin a l'escola en grups però sense l'acompanyament d'un adult. «Per a ells significa un canvi d'hàbits, però han de pensar en els beneficis que la iniciativa aportarà a les criatures», declara.Respecte a això, Megía explica que també s'han trobat amb pares que «no es refien de deixar-nos els seus fills o no es volen fer càrrec de criatures que no són seves». Papell afirma que la implicació de les famílies és molt important: «Sempre posem èmfasi en què les famílies són les que s'han d'organitzar entre elles», declara.Pel que fa al futur del projecte, Papell explica que depèn de l'encàrrec que els doni l'IMET: «Pot ser que ens diguin d'anar a les mateixes escoles i consolidar el projecte, o de començar des de zero en altres». Amb tot, declara que els agradaria arribar a més centres, i que veu possible treballar amb dues escoles pròximes entre elles, com per exemple les Dominiques i les Carmelites.D'altra banda, Farah Megía explica que volen fer una nova prova pilot al novembre, i també buscar la col·laboració dels comerços que formen part de la ruta: «Si es dona el cas que un nen té un accident, tenir la confiança que es podrà trucar als seus pares des d'un establiment que estigui en el camí».