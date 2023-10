L'Ajuntament de Tarragona tancarà el solar del carrer d'Smith per «evitar el seu deteriorament»

Els veïns no han aconseguit recuperar un espai que s'està convertint en un abocador de mobles

Actualitzada 12/10/2023 a les 21:43

El solar està en venda

Els veïns del barri del Port, així com diverses entitats, han intentat recuperar i donar vida al solar del carrer d'Smith en diverses ocasions. El darrer cop va ser al juny, quan la Xarxa Antiracista de Tarragona hi va impulsar una neteja comunitària. La realitat és que res ha acabat de funcionar. Amb el pas dels mesos, aquest terreny abandonat des de fa molts anys s'ha convertit en un abocador de voluminosos. Fins i tot, s'ha patit algun ensurt amb petits incendis de mobles. Aquesta situació ha provocat que la Guàrdia Urbana col·loqui, pròximament, una tanca perimetral «a l'efecte d'evitar el progressiu deteriorament de l'espai».Tot i que, actualment, el solar és accessible per a tothom, és important remarcar que és privat. De fet, està en venda. A la plataforma immobiliària Idealista, el terreny té un preu de 575.000 euros. La Guàrdia Urbana ja es va posar en contacte amb les finques que gestionen la venda d'aquest espai i van acordar que contactarien amb el propietari per tal de col·locar la tanca. Un cop tinguin llum verda, procediran a la neteja i la clausura del solar. Tanmateix, si fes falta, requeririen el servei de neteja d'FCC per retirar mobles i diferents andròmines.És una notícia agredolça per a Mari Carmen Puig, presidenta de l'Associació de Veïns (AV) del barri del Port, qui celebra que l'Ajuntament prengui mesures després dels problemes que s'estan produint al solar: «Hi ha persones que només l'utilitzen per tirar-hi mobles i s'ha produït algun incident que ha obligat els bombers a venir. Calia fer alguna cosa». Puig, però, lamenta que els veïns no hagin pogut aprofitar aquest espai. «S'ha intentat força vegades, però mai s'ha acabat de fer res», indica. La Comunalitat Urbana de Tarragona, per exemple, va convocar diverses trobades que havien de servir per organitzar els veïns a l'hora de mantenir el solar i per decidir que s'hi volia fer allà. Al principi, hi va haver bona participació, però la implicació va anar caient a mesura que anaven passant les setmanes.D'altra banda, la presidenta de l'agrupació veïnal reclama que, tot i que es tanqui el solar, es duguin a terme tasques de neteja i manteniment periòdicament. En aquest sentit, demana que no col·loquin una reixa metàl·lica, sinó una tanca sense forats, perquè la gent no pugui llençar-hi coses. «És necessari que es mantingui en condicions i no torni a passar com fa anys, que es va convertir en una deixalleria», reclama Puig, qui reconeix que s'ha perdut una gran oportunitat per crear un espai de reunió agradable per al veïnat del barri.