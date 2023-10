Dilluns engega a Tarragona el cicle 'Elles filmen' amb la projecció de 'Gary Cooper, que estás en los cielos'

El cicle consta de quatre pel·lícules, moderades totes per la periodista Marina Pérez Got i amb un invitat especial

Actualitzada 13/10/2023 a les 11:24

El proper dilluns 16 d'octubre a l'Antiga Audiència engega el nou cicle de cinema Elles Filmen. Una nova iniciativa de la conselleria de Cultura que pretén fer-nos arribar les figures de moltes dones importants dins el món del cinema i que en la seva primera edició, es dedica a Pilar Miró. El cicle consta de quatre pel·lícules, moderades totes per la periodista Marina Pérez Got i convidant a una persona rellevant a l'entorn de la temàtica o relacionada amb la cineasta.La primera projecció serà Gary Cooper, que estás en los cielos, que serà introduïda per una conversa amb Enric Pujol, periodista que va treballar a RTVE des de la redacció de Tarragona, sobre la revolució de la televisió i ràdio públiques que va suposar l'arribada de Miró el 1982. La resta de films que es projectaran seran El crimen de Cuenca, el 23 d'octubre; seguit per La petición, el dilluns següent, 30 d'octubre i finalment el 6 de novembre, la guardonada cinta El perro del hortelano.Aquest nou cicle compta amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Demarcació de Tarragona; del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona i de Tarragona Ràdio.