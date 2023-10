Detenen un home per robar més de 70 tapes de clavegueram

Els furts pugen a un valor econòmic total superior als 10.200 euros

Actualitzada 13/10/2023 a les 10:51

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Tarragona van detenir el 10 d'octubre un home de 54 anys per un delicte de furt de diverses tapes de clavegueram de les poblacions de Tarragona, Reus, el Catllar i Vespella de Gaià.La investigació s'inicia amb les primeres denúncies de sostracció de tapes de clavegueram a finals del més de juliol d'enguany. A partir d'aquesta data es comptabilitzen un total de 8 denúncies pels mateixos fets però a diferents municipis amb un valor econòmic total superior als 10.200 euros.L'autor dels fets sostreia les tapes de ferro utilitzant una eina semblant a una pota de cabra però amb un dels extrems en forma de punta. Amb aquest estri podia aixecar les pesades tapes de ferro amb més facilitat.Un cop extretes del lloc les carregava al seu vehicle particular i les duia a una deixalleria per tal de vendre-les. En total va sostreure al voltant de 70 tapes de clavegueram, que suposaven més de 4.500 quilos de ferro.Els emplaçaments d'on s'emportava les tapes deixaven al descobert en molts casos forats profunds que constituïen un greu perill per la seguretat de les persones i els vehicles.Els agents del Grup de Delinqüència Urbana van detenir també el 9 d'octubre a Tarragona els dos homes de 45 i 30 anys que treballaven a la deixalleria i que estaven presumptament implicats en la compra de les tapes sostretes. Se'ls imputa un delicte de receptació i conductes afins.El detingut pels delictes de furt va passar a disposició judicial ahir dijous davant el jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.