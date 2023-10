Arrenca la 10a edició del Festival Scan

Deu fotògrafs han estat escollits per reflexionar entorn de la traça, l'empremta que deixa aquest gènere artístic i documental

Actualitzada 13/10/2023 a les 12:54

Aquest divendres el Festival Internacional de Fotografia SCAN Tarragona dona el tret de sortida a la seva desena edició, a través de la inauguració de l'exposició Talent Latent, en aquesta ocasió sota el títol “Traces de Llum. Memòries de la imatge fotogràfica”, basada en la noció de traça o petjada des d'una gran varietat de perspectives. La inauguració se celebrarà avui divendres, 13 d'octubre, a les 19 h, al Tinglado 2 del Port de Tarragona.La seva comissària, Érika Goyarrola ha fet la selecció de la mostra a partir de la convocatòria que l'SCAN va obrir aquesta passada primavera. Del 14 d'octubre i fins al 26 de novembre de 2023 es podrà veure aquesta nova exposició de Talent Latent, enguany formada per la feina de 10 autors i articulada en tres parts. La primera (Ainhoa Resano, Mahmoud Alhaj i Mauro Saravia) incideix en com la fotografia permet recuperar les empremtes d'històries oblidades, negades o silenciades a partir de tres treballs que tracten la memòria vinculada a fets i situacions històriques. Els treballs recollits a la segona part (Gloria Oyarzabal, Alejandra Vacuii i Andrés Solla) actualitzen i revisen fets, successos o llegendes del passat utilitzant la fotografia com a eina suggestiva, evocadora i reivindicativa. Finalment, la tercera part (Vanessa Roca, Pedro Muñoz, Diego Ballestrasse i Mar Flores Flo) gira al voltant d'allò personal o autobiogràfic a partir de fotografies que, darrere de les empremtes i els records que amaguen, evoquen sensacions i afectes i construeixen relats íntims.En els propers dies, es podrà gaudir de tres visites comentades a l'exposició a càrrec de la seva comissària, que son: el diumenge 15 i diumenge 29 d'octubre a les 12 h; i el diumenge 26 de novembre a les 12 h, amb entrada gratuïta.Aquest mateix divendres, com a novetat el festival també s'enregistrarà el pòdcast Òcul, un espai del festival pensat específicament per aprofundir en el mitjà fotogràfic i la cultura audiovisual que compta amb la col·laboració de Tarragona Ràdio. En el primer episodi hi intervindran Joan Fontcuberta i María Santoyo, l'enregistrament estarà obert al públic i tindrà lloc avui a les 17.30 h, al Tinglado 2 del Port Tarragona, en el marc de la inauguració de la desena edició.