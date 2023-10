Marc Pagès, bioinformàtic tarragoní, n'és el coautor de l'estudi publicat a la revista Nature

Actualitzada 12/10/2023 a les 11:38

Els investigadors de la UMC Utrecht, Princess Máxima Center i Amsterdam University Medical Centers/VUmc, entre els quals trobem un tarragoní, Marc Pagès, que està realitzant el doctorat, han utilitzat la Intel·ligència Artificial per estudiar els tumors presents al cervell i a la columna vertebral.Normalment, els neurocirurgians no poden determinar amb precisió el tipus o el grau d'agressivitat fins a una setmana després de l'operació. Ara però, amb aquest nou avenç són capaços d'aconseguir un diagnòstic més ràpid i precís en 90 minuts.El procediment s'ha testat en cirurgies amb adults i infants, i s'ha arribat a la conclusió que ja es pot posar en pràctica en casos reals per determinar l'estratègia quirúrgica que beneficiarà més a cada pacient.Tot i així, per ampliar aquesta nova tècnica fa falta més recerca que ajudi a l'algoritme a detectar altres tipus de tumors.Ara per ara l'estudi està disponible a la revista Nature i ja hi ha mitjans com el New York Times que se n'han fet ressò.