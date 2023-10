El jutge envia a la presó quatre dels sis detinguts pel tiroteig mortal a Campclar

Tres d'ells estan acusats d'un presumpte delicte d'homicidi consumat

Actualitzada 12/10/2023 a les 18:55

El jutge del jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona ha ordenat presó sense fiança per a quatre dels sis detinguts d'entre 19 i 50 anys pel tiroteig mortal al barri de Campclar dimarts passat en una disputa entre dos grups familiars.



Segons fonts judicials, els altres dos han quedat en llibertat provisional amb l'obligació de presentar-se periòdicament al jutjat. La causa queda oberta pels presumptes delictes d'homicidi consumat per a tres dels implicats, homicidi en grau de temptativa per a tots ells, tinença il·lícita d'armes i baralla tumultuària.La investigació dels fets correspondrà al jutjat d'Instrucció número 4 de Tarragona per la data que van tenir lloc els fets. A banda de la víctima mortal, la baralla va causar dos ferits.Els detinguts es van lliurar sense resistència després d'amagar-se en un habitatge del carrer Riu Brugent i quan els equips especialitzats dels Mossos es disposaven a entrar-hi. En el dispositiu policial, també es van localitzar dues armes de foc.