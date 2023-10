Un tiroteig entre dues famílies al barri de Campclar acaba amb un mort i dos ferits

Els Mossos van activar un gran dispositiu policial i van entrar en un domicili on hi havia deu persones amagades, sis de les quals han acabat detingudes

Actualitzada 10/10/2023 a les 20:53

Es manté el dispositiu a la nit

Expectació màxima ahir al barri de Campclar, on es va produir un tiroteig que es va saldar amb un mort i dos ferits. Poc abans de les 13 hores, els Mossos d'Esquadra van ser alertats d'una baralla amb armes de foc al carrer Riu Brugent, justament on es troba la comissaria del cos policial. Després d'una exhaustiva cerca per trobar els autors dels trets, la policia autonòmica va entrar en un domicili on s'amagaven deu individus, que van ser traslladats a la comissaria de Campclar per ser interrogats. Finalment, sis d'ells, que tenen entre 19 i 50 anys, han acabat detinguts. La investigació continua oberta per determinar el seu grau d'implicació de cadascú.«Estava tranquil a la meva habitació i, de sobte, he escoltat tres trets», explicava un veí que viu al carrer Riu Brugent. Preocupat per no saber d'on venien aquells estridents sorolls, va decidir mirar per la finestra i va veure «un grup d'homes corrent cap a un edifici de la plaça de Camarón». Tot això es va produir al voltant de la una del migdia. Tres quarts d'hora després, els Mossos d'Esquadra van muntar un centre de comandament per activar un dispositiu policial amb uns 150 efectius de seguretat ciutadana, de la unitat d'investigació, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i del Grup Especial d'Intervenció (GEI). També van activar l'helicòpter, a través del qual enviaven imatges en línia de la intervenció a la sala de crisi a la Sala Central.La investigació del cas està sota secret d'actuacions, tot i que han transcendit alguns detalls de l'altercat. L'intendent en cap de la regió policial del Camp de Tarragona dels Mossos, Vicenç Lleonart explicava que la baralla ha estat entre dos «grups familiars» i es va saldar amb una mort, la d'un home d'uns 55 anys. Altres dos individus, més joves, van acabar ferits i van ser traslladats pel SEM a l'hospital. No es tem per la seva vida. L'intendent també va apuntar que s'han intervingut dues armes, «una curta i una llarga». Pel que respecta als deu implicats, indicava que no van oposar resistència quan els ARRO van accedir al pis on estaven amagats per identificar-los i traslladar-los a comissaria.El punt calent i on es concentraven la majoria dels efectius policials es trobava en el carreró sense sortida que hi ha al carrer Riu Brugent, on, presumiblement, estaria ubicat el domicili intervingut. D'aquest mateix indret, una grua va extreure dos vehicles, un BMW i un Opel negres, que van ser remolcats fins al pàrquing de la comissaria de Campclar. Allà, també hi havia una furgoneta del Tanatori Municipal de Tarragona que, a les 15.48 hores, es va emportar el cadàver de la víctima.Lleonar també explicava que, amb l'objectiu de «donar seguretat al barri», es va controlar i perimetrar la zona de conflicte, delimitada pels carrers Riu Brugent, Riu Llobregat, Riu Ter i la carretera de València. Durant tot el migdia, es podia respirar tensió en l'ambient. Molts veïns romanien preocupats als seus domicilis, mentre esperaven novetats sobre el tiroteig. Fora de la zona delimitada, hi havia alguns residents que volien accedir al seu habitatge, els quals eren frenats pels agents, un fet que va provocar alguns moments de confrontació. També hi havia curiosos, que s'acostaven fins a les cordes policials per observar amb gran expectació el dispositiu.On també es van viure moments de neguit va ser a l'Institut Escola Mediterrani de Campclar, ja que els fets es van produir a l'hora de sortida de l'alumnat. «Els meus fills es queden al menjador, però vaig trucar a l'escola per dir-los que no sortissin al pati», deia un dels pares, visiblement preocupats, que es van acostar fins al centre per recollir els seus fills, els quals s'havien quedat confinats a l'escola.El dispositiu policial es va mantenir a la nit i, segurament, continuarà actiu durant els pròxims dies. Els Mossos, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, vigilaran que, arran de la mortal barallada d'ahir, no es produeixin nous incidents. Amb això, es pretén millorar «la percepció de seguretat per part dels veïns amb més dotacions de l'ordre públic», apuntava Vicenç Lleonart.