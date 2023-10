Tarragona engega un projecte d'art urbà per sensibilitzar i lluitar contra les violències sexuals i LGBTIfòbiques

La iniciativa es desenvoluparà fins a l'any vinent i ja s'han pintat tres espais del centre de la ciutat

Actualitzada 11/10/2023 a les 13:08

L'Ajuntament de Tarragona, a través de la conselleria d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+, ha posat en marxa el projecte Art Urbà amb Mirada Feminista des de la Interseccionalitat que acaba d'engegar pintant tres espais de la ciutat: Unes escales del carrer Goya, uns bancs ubicats a la Rambla Vella i un gran mur situat davant del Centre Cívic de Torreforta. El projecte es desenvoluparà fins a l'any vinent en diferents espais de la ciutat i es vol comptar amb la participació d'artistes del territori.



«És una acció simbòlica mitjançant la qual donem visibilitat i traslladem a diferents espais de la ciutat missatges de sensibilització i prevenció de les violències sexuals i LGBTIfobies», ha manifestat la consellera d'Igualtat, Polítiques Feministes i LGTBI+», Cecilia Mangini, que ha apuntat que els dissenys que es pintaran a diferents elements de l'espai públic «tindran sempre un fons feminista i es destacaran motius, elements i imatges adreçades a dones i al col·lectiu LGTBIQ+».Aquesta és una de les accions incloses en el conjunt d'actuacions que es porten a terme des de l'Ajuntament de Tarragona per defensar i visualitzar el col·lectiu LGTBIQ+ i les seves realitats, així com per prevenir l'homofòbia, bifòbia i transfòbia; i l'assetjament escolar. En aquest projecte d'art urbà també hi col·laboren la conselleria de Joventut, Tarragona Esports i la Xarxa de Centres Cívics.Un dels principals serveis de l'Ajuntament de Tarragona per defensar i visualitzar el col·lectiu LGTBIQ+ i les seves realitats és el Servei d'Atenció Integral a les Diversitats Sexuals i de Gèneres de Tarragona (SAI).