Praiselord publica el seu primer disc

El grup de música cristiana per a joves format a l'arxidiòcesi de Tarragona acaba de publicar el seu primer treball, 'Emmaús'

Actualitzada 10/10/2023 a les 19:45

Míriam Padrell, Sergi Planas, Guillermo Plazas, Saskia Verlaat, Larisa Braz, Isabel Pérez, Carles Clanxet, Ana Cantero i Mn. Damià Tarragó són els components de Praiselord, un grup de música cristiana i de pregària nascut a l'arxidiòcesi de Tarragona.«Fa més de dotze anys, vam assistir amb uns amics a una trobada mundial de joventut a Bòsnia i Hercegovina, on es concentraven milers de joves de tot el món. Vam quedar profundament impressionats amb la música que es feia en la trobada, en la litúrgia, vivint aquesta música com a pregària, especialment durant l'adoració eucarística. Llavors vam sentir la crida de formar un grup de música», explica Mn. Damià. Amb el temps, s'hi van incorporar altres joves músics i van començar a compondre cançons pròpies, i aquella formació, nascuda amb el nom de Reina de la Pau Músics, es va transformar en Praiselord Group Music.Ara, el grup acaba de publicar el seu primer treball,, un disc format per onze cançons, essent l'última una traducció a l'anglès de la primera.està disponible en català i en castellà i, tal com explica Mn. Damià, «la temàtica se centra en una relació personal amb Jesús, i Jesús és el principal protagonista de les nostres cançons. Les lletres estan en primera persona per remarcar la relació íntima i personal que tenim amb ell».Els membres de Praiselord expliquen que el seu objectiu és fer arribar la seva experiència de fe als altres joves de forma vivencial: «Nosaltres vivim el cant com una pregària amb el cor i des del cor. Preguem cantant, cantem pregant. Veiem que, en el temps actual costa molt pregar i viure la interioritat i l'espiritualitat plenament. Vivim en un món envoltat de sorolls i de distraccions, i creiem que la nostra música pot ser un bon instrument per acostar el jove a l'experiència personal amb Jesús». Això sí, subratllen, «amb una música acurada i ben feta, i amb una lletra que tingui un sentit i un contingut cristià».En els concerts de Praiselord, les lletres de les cançons es projecten perquè tothom les pugui anar seguint «i tot plegat esdevingui una experiència de fe personal i col·lectiva». Des del grup expliquen que estan oberts «a altres músics que vulguin compartir el projecte», i que un dels objectius de la formació és «que el grup el formin joves, joves que convidin altres joves i que, en el nostre cas, els convidin a apropar-se a Déu».A més, es mostren convençuts que «la música és un instrument idoni per a transmetre l'experiència de fe a la joventut».es pot escoltar a les plataformes digitals (), i el disc també es pot trobar a la botiga de l'Arquebisbat de Tarragona, així com en altres botigues amb material d'espiritualitat cristiana.