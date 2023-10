PP i ECP refermen el seu rebuig a les mesures econòmiques de Viñuales

Collado reitera el seu «no rotund» i assegura que no vol entrar en un «pim, pam, pum comunicatiu»

Actualitzada 10/10/2023 a les 21:06

54 MEUR en projectes pendents

Destinar els diners dels grans projectes que no s'han avançat a executar projectes més petits que suposin una millora palpable per als tarragonins i amortitzar places laborals que no es cobreixen des de fa temps o vendre patrimoni immoble. Aquestes són dues de les propostes que el grup municipal d'En Comú Podem, per una banda, i el Partit Popular, per l'altra, llençaven ahir públicament per millorar la gestió econòmica de l'Ajuntament de Tarragona, que necessita 14 milions d'euros per evitar una situació de «fallida».A només tres setmanes de la data límit per tancar acords amb els grups de l'oposició i aprovar les ordenances fiscals, el govern liderat per Rubén Viñuales negocia a contrarellotge i continua obtenint la negativa com a resposta a l'augment d'impostos i taxes plantejat inicialment. Jordi Collado, portaveu d'ECP, va reiterar el seu «no rotund» a apujar un 20% l'IBI i assegurava que no vol entrar en un «pim, pam, pum comunicatiu». Per això, vol esperar a una proposta definitiva de Viñuales. A més, criticava que «el tarannà de Jordi Sendra» està marcant el rumb dels socialistes.La portaveu del Partit Popular (PP), Maria Mercè Martorell, es tornava a manifestar ahir en contra de la pujada d'impostos i advocava per «uns pressupostos ajustats a la realitat i no sobredimensionats, així com per amortitzar places laborals que no es cobreixen des de fa temps, però que sí que es pressuposten i per vendre patrimoni immoble». Segons la popular, aquestes mesures permetrien «optimitzar la gestió, reduir despeses i interessos dels préstecs i, finalment, atreure inversió a la ciutat». El grup municipal del PP recorda que, el 2021, «van sobrar vuit milions d'euros, i, l'últim any, set milions». «Aquestes xifres demostren que no són pressupostos realistes, a final d'any no s'executen i, tot i sobrar diners, es demana als ciutadans un esforç», deia Martorell.Els comuns també van exigir al govern una «bona gestió econòmica». Collado apuntava que, segons les xifres de la memòria de comptes del 2022, hi ha «54 milions d'euros en crèdits» destinats a projectes que encara no s'han executat, que suposa un 33,6% del deute viu. Hi ha macroprojectes com el Banc d'Espanya o altres com la substitució de la lluminària de la ciutat a LED. Respecte a això, el portaveu d'ECP apuntava que l'Ajuntament «pagarà 18 milions d'euros als bancs, 4 dels quals són interessos». «No hem estat capaços de crear economia productiva», criticava Collado, qui assenyalava que l'Ajuntament depèn massa de demanar crèdits.