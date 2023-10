La Tarraco Health Race es consolida i torna el pròxim 26 de novembre

La cursa dels metges de Tarragona mantindrà les modalitats de 10 i 5 quilòmetres, així com una caminada pels principals carrers de la ciutat

Actualitzada 11/10/2023 a les 13:16

L'ELA, la causa solidària d'enguany de la Tarraco Health Race

La Tarraco Health Race es consolida com un dels esdeveniments esportius referència del calendari esportiu de la ciutat. El pròxim diumenge 26 de novembre, la cursa dels metges tornarà a recórrer els principals carrers de Tarragona per una causa solidària.La cursa, organitzada per Tarragona Esports i la Fundació Antonius Musa del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT), mantindrà les distàncies de 5 i 10 quilòmetres així com la caminada, però enguany, el circuit de 10 quilòmetres variarà el seu recorregut amb relació a la primera edició. La sortida i arribada es duran a terme des de la Via de l'Imperi, on es concentrarà tota l'activitat relacionada amb l'esdeveniment i, tot just després de la cursa, hi haurà una masterclass de zumba als jardins del parc de Saavedra.En paraules del president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el doctor Sergi Boada, «incentivar la pràctica esportiva entre la ciutadania amb curses com aquesta és imprescindible per a la institució, de fet, és el millor fàrmac que un metge pot prescriure».El conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, ha destacat que enguany aquesta cursa tornarà a esdevenir «una autèntica festa de l'esport, la salut i la solidaritat». El conseller ha animat a la ciutadania a participar en aquest esdeveniment «que es consolida a Tarragona i que estem segurs que tornarà a ser un gran èxit».La Tarraco Health Race és una cursa on tot el que es recapta és destinat a una finalitat solidària. L'any passat es van aconseguir més de 10.000 euros que es van destinar a l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). Enguany, la THR destinarà la recaptació íntegra a la Fundació Miquel Valls, associació destinada a l'atenció domiciliària de malalts i familiars d'ELA i a la investigació de projectes sobre aquesta malaltia.La Directora Assistencial de la Fundació Miquel Valls, Laura González, ha agraït al COMT «haver pensat en nosaltres per destinar la recaptació d'aquesta cursa solidària. És gràcies a iniciatives com aquesta que les fundacions com la nostra tiren endavant per continuar treballant, en el nostre cas, per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen ELA».