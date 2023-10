La Guàrdia Civil de Tarragona crearà dues unitats per a reforçar la protecció ciutadana

Donaran suport a la seguretat d'equipaments com el Port, i en la lluita contra el tràfic de marihuana

Actualitzada 10/10/2023 a les 21:02

La Guàrdia Civil de Tarragona va celebrar ahir en un acte institucional el dia de la seva patrona, la verge del Pilar, a la seu de la seva comandància. Durant l'esdeveniment, on hi van assistir membres dels diferents cossos policials i d'institucions polítiques, el tinent coronel en cap de la Comandància, Jordi Verger Sans, va anunciar la creació de dues noves unitats de protecció ciutadana a la província.En la seva intervenció, Sans va especificar que es crearan la unitat de seguretat ciutadana, la USECIC, que donarà suport a les tasques de seguretat i ordre públic al Port de Tarragona, a l'aeroport de Reus i a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs. D'altra banda, també es crearà el destacament fiscal i de fronteres, que estarà format per especialistes en investigació fiscal, amb l'objectiu de lluitar el cultiu i tràfic de marihuana. Aquesta unitat donarà suport a la feina de la policia judicial.El subdelegat del Govern, Santiago J. Castellà, també va intervenir durant l'acte, on va agrair la feina del cos policial, i va argumentar que «Tarragona és un territori complex que requereix unes forces professionals altament formades». Durant la celebració, també es va condecorar diferents membres del cos policial per la seva tasca, a més d'atorgar reconeixements a actors judicials i polítics de la província, com a Cristina Giralt, jutgessa del jutjat número 2 de Reus, o Carlos Miranda Ruiz de Gordejuela, secretari general de la Subdelegació del Govern, entre d'altres.