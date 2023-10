Els comerços integrants de l'associació comercial de la Vall de l'Arrabassada denuncien que una de les mesures proposades pel consistori per revertir la situació econòmica de l'Ajuntament, la de convertir 400 places d'aparcament en zona regulada, suposaria un greuge comparatiu respecte als districtes dels afores de la ciutat i una estocada molt important al comerç del barri que se'n ressentirà molt més que no pas les grans superfícies que compten amb aparcament propi i gratuït per als clients.



Per a l'associació, no té sentit que els aparcaments de la zona veïnal i comercial passin a ser de pagament, molts dels comerços i empreses se situen precisament al barri perquè els ofereix aquest avantatge competitiu respecte al centre, tant per als clients com per a tota la gent que hi treballa. Defensen que el veïnat i teixit comercial no mereixen aquesta mesura, si la zona verda s'acabés confirmant, afegeixen, suposaria una sentència de mort per al comerç de proximitat i la vida del barri.El comunicat prossegueix defensant que, la proposta, lluny de ser una solució per la ciutat (les xifres de recaptació serien molt llunyanes als 14 milions que necessita el consistori) esdevindria un problema important per al barri, per als veïns i veïnes i per al seu comerç. De fet, continua, en anteriors legislatures ja es va intentar convertir el barri en una zona regulada d'aparcament havent-se de desestimar per la poca viabilitat de la proposta i fent marxa enrere repintant de nou tota la zona del CAP Llevant.L'associació demana al govern municipal que reconsideri la proposta i tingui en compte l'impacte negatiu que causaria una mesura d'aquestes característiques en el petit comerç de la zona.