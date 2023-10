Continua el dispositiu policial al barri de Campclar l'endemà del tiroteig

Els sis detinguts per la mort d'un home i dos ferits passaran a disposició judicial en les pròximes 48 hores

Actualitzada 11/10/2023 a les 14:31

Els Mossos d'Esquadra mantenen el dispositiu de seguretat i prevenció al barri de Campclar de Tarragona per evitar nous incidents entre els dos grups familiars que aquest dimarts es van enfrontar en una baralla amb armes de foc.El tiroteig es va saldar amb un home mort i dos més de ferits, els quals no es tem per la seva vida. Segons fonts consultades per l'ACN, els sis detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores, molt probablement, apunten, a partir d'aquest dijous.Fonts policials expliquen que continuen investigant el grau d'implicació dels arrestats en el tiroteig i que els trets es van disparar des del pis on es van amagar les deu persones presumptament implicades. El cas està sota secret d'actuacions.