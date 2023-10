Viñuales negocia a contrarellotge per aprovar les ordenances el dia 27

L'alcalde de Tarragona volia portar la seva proposta al ple del 20 d'octubre, però la manca d'entesa amb l'oposició ha obligat a ajornar-ho

Actualitzada 09/10/2023 a les 21:20

Propostes i contrapropostes

Mentre l'Ajuntament de Tortosa va anunciar ahir la seva intenció d'apujar un 18% l'IBI, un 19% les activitats econòmiques (AIE) i un 28% la taxa de la brossa, el govern de la ciutat de Tarragona treballa a contrarellotge per ajustar el seu pla de xoc econòmic i tancar un pacte amb l'oposició que els permeti tirar-lo endavant. El del Baix Ebre és el segon consistori a moure fitxa, ja que, a finals de setembre, el del Vendrell també va aprovar un increment de l'IBI, que passarà de l'1,14 a l'1,16, i de la taxa del servei de recollida d'escombraries (30%). La situació econòmica dels ajuntaments és delicada i tot fa pensar que Tortosa i el Vendrell no seran els únics municipis on s'apujaran impostos.A Tarragona, on l'alcalde va afirmar que necessiten 14 milions d'euros per evitar la fallida, el govern està negociant amb la resta de grups municipals les mesures a adoptar per reduir el dèficit previst. L'alcalde, Rubén Viñuales, va proposar apujar l'IBI un 20% i l'ICIO un 30%. ERC, PP, Vox i ECP s'han posicionat en contra, mentre que Junts ha anunciat que està disposat a incrementar l'IBI fins a un 15%. Per la seva banda, l'alcalde afirmava que està disposat a negociar a la baixa aquest increment. El ple ordinari del 20 d'octubre apuntava a ser la data límit per aprovar un possible increment dels impostos i taxes, però fonts internes de l'Ajuntament confirmen que no s'hi arribarà. Per complir els terminis ordinaris, caldria tenir llest l'expedient de modificació de les ordenances fiscals els pròxims dies i la falta d'acord entre els partits ho impossibilita.De fet, les negociacions no es reprendran fins després del pont, quan Viñuales hagi acabat d'estudiar totes les propostes de l'oposició. Així, l'executiu ha marcat en vermell el dia 27 d'octubre, que serà l'última bala per aprovar les noves mesures de contenció. L'alcalde té dues opcions: convocar un ple per la via extraordinària o, en darrera instància, pot forçar terminis i celebrar un ple extraordinari i urgent aquell dia. Serà, doncs, 4 dies després que el grup municipal de Junts per Catalunya decideixi, en assemblea, si donen llum verda a un pacte amb el govern socialista. Durant les darreres setmanes, s'ha constatat un apropament per part del portaveu de Junts consistori tarragoní, Jordi Sendra, cap a Rubén Viñuales, fet que no ha agradat alguns militants de la formació sobiranista.L'alcalde va proposar un primer paquet de mesures per evitar la fallida, dimarts passat, a l'oposició, les quals van ser durament criticades. Els grups municipals van titllar d'«abusives» les propostes d'apujar l'IBI un 20% i l'ICIO un 30%, apujar les tarifes de la zona d'aparcament regulada o eliminar els abonaments de l'Empresa Municipal de Transports (EMT). L'únic que no es va pronunciar al respecte va ser Jordi Sendra, que dos dies després es va reunir amb Viñuales per transmetre-li les seves propostes, tal com van fer altres partits de l'oposició.Aquell dia, el batlle va posar sobre la taula noves mesures, d'entre les quals, destaca la rebaixa del 20% del sou dels regidors i els assessors. Poques hores després que Viñuales exposés a PP i ECP aquesta proposta, Junts anunciava públicament les idees que va fer arribar a l'alcalde per solucionar la situació econòmica de l'Ajuntament. Curiosament, també hi figurava a la llista una rebaixa del 20% del salari dels polítics i els assessors.Tant Vox com el PP es van mostrar molt contundents, rebutjant qualsevol mena de pujada impositiva. Cal recordar que Viñuales va carregar contra el Partit Popular, al que acusava de ser «profundament insolidaris» per defensar que no s'ha de pujar la fiscalitat quan «saben que no hi ha altra solució». Aquestes paraules no conviden a pensar en un possible pacte entre el PSC i el PP. També pinta complicat un acord amb En Comú Podem. Recentment, el portaveu del grup municipal, Jordi Collado, va mostrar el seu malestar perquè assegurava que Viñuales s'ha apropiat d'algunes idees que li va presentar ECP, com exigir que l'Església pagui l'IBI. Tant els comuns com ERC s'han manifestat en contra de la pujada del 20% de l'IBI i han deixat aparcades les negociacions fins que els socialistes presentin un projecte clar amb les mesures definitives.El temps juga en contra del govern, que està obligat a moure fitxa, com han fet al Vendrell i Tortosa. L'oposició, que tindrà l'última paraula, també haurà de fer un pas endavant per concretar les mesures necessàries per eliminar el dèficit previst. L'acord entre el govern socialista i Junts és el que més proper està de produir-se, però tot dependrà de l'assemblea dels sobiranistes del 23 d'octubre. Tot i que Viñuales acabi comptant amb el suport de Sendra, encara li faltarien dos vots per aprovar una modificació de les ordenances fiscals.