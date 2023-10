Dos ferits en un tiroteig davant la comissaria dels Mossos de Campclar

Un ampli desplegament policial està buscant els autors per la zona

Actualitzada 10/10/2023 a les 14:23

Dues persones han resultat ferides greus durant un tiroteig que s'ha produït aquest migdia davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Campclar. Tot apunta que el tiroteig s'hauria produït en el decurs d'una baralla on algun dels implicats duia una arma de foc.Veïns de la zona han explicat que s'han escoltat almenys tres trets i que s'hauria evacuat l'Institut Escola Mediterrani de Campclar, extrem que no ha pogut ser confirmat per aquest mitjà.En aquests moments l'incident està encara obert i els Mossos d'Esquadra estan treballant-hi amb un ampli desplegament d'agents i un helicòpter per trobar els autors del tiroteig.«Creuen que estan amagats en un pis, perquè no deixen entrar a la plaça i han encerclat el Mercadona, i hi ha un helicòpter per la zona», diu un home que viu a la zona.