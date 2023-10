'La Tarragona petita' ja és una trilogia

L'il·lustrador Armand ha posat en marxa una nova campanya de micromecenatge per publicar el tercer volum de la col·lecció dedicat als Nanos

A poc a poc, amb el ritme que precisa un treball minuciós i ben fet, l'il·lustrador tarragoní Armand ha completat la col·lecció, que va arrencar l'any 2020 amb un primer volum dedicat al Bestiari. El 2022 va aparèixer el llibre dedicat als Gegants, i aquesta tardor ha posat en marxa el dels Nanos de la ciutat.Com ja va fer en els anteriors volums, l'edició d'aquest llibre es farà a través d'una campanya de micromecenatge, de manera que totes les famílies que el vulguin en poden fer una compra avançada i rebre, a més, un plegat de regals molt especials. La idea de publicar seguint aquest procés respon a la voluntat de l'autor de deixar en mans del públic la decisió de què vol que s'editi a la ciutat i, de retruc, què vol consumir.«És una proposta ciutadana, sense cap editorial ni institució al darrere, que ha funcionat per la força dels compradors i les llibreries», explica l'Armand. A més, destaca l'autor, «que sigui un plantejament ciutadà és summament important pel fet que, a diferència del que passa habitualment, en aquest cas el lector forma part directament del projecte». Del primer llibre de la col·lecció,, se n'han fet ja dues edicions, i del segon,, una. Tots dos estan exhaurits.El volum dedicat als Nanos, igual que els dos anteriors, és un llibre de 15x15 cm, imprès a color i amb les vores arrodonides. I, com els altres, conté deu imatges que es presenten a pàgina, acompanyades d'altres elements d'aprenentatge, com jocs de colors, formes i números. I, a la contra, l'autor incorpora un joc de deu preguntes que els nens i nenes han de respondre revisant de nou el llibre. Amb aquesta col·lecció, l'Armand completa una trilogia que té com a objectiu acostar la festa tarragonina als petits de la ciutat, i fer-ho, a més, amb el valor afegit d'oferir un producte en què l'estètica, l'art i la pedagogia estan treballats minuciosament. I, tot plegat, fet i produït a Catalunya.L'il·lustrador ha posat en marxa el micromecenatge ara a l'octubre amb la voluntat que, si es completa, el llibre pugui arribar a les cases abans de Nadal. Pel que fa a les aportacions, la més senzilla, de 17 euros, inclou el llibre i una làmina amb tots els nanos que surten a la publicació, dedicada per l'autor. Aquest preu de 17 euros és el que tindrà el volum quan es vengui a llibreries i, per tant, comprar-lo anticipadament té l'avantatge de rebre aquesta làmina exclusiva, que després no es trobarà a les botigues.El mateix llibre s'ofereix també amb un lot més complet, de 35 euros, que inclou, a més del llibre i la làmina personalitzada, el quadern per pintar, una llibreta per dibuixar il·lustrada per l'Armand i personalitzada amb el nom, i un full d'adhesius. Aquesta campanya, a més, ofereix la possibilitat de comprar els dos volums anteriors,, que estan exhaurits.Igual que en el cas del llibre dels Nanos, hi ha diversos formats de compra, en funció dels regals i recompenses que s'ofereixen. «Aquesta és l'última vegada que els farem», adverteix l'autor. Per tant, és una oportunitat única per completar la col·lecció o aconseguir-la tota sencera. Les comandes es poden fer a la plataforma Verkami ( https://www.verkami.com/projects/36673-la-tarragona-petita-nanos ).