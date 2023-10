Neix la Hub Jove, la primera app de continguts, serveis i recursos per a joves de Tarragona

La nova aplicació mòbil, pionera a Catalunya, és gratuïta i ja està disponible tant per android com per iOS

Actualitzada 10/10/2023 a les 16:32

La conselleria de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona presenta la nova Hub Jove, la primera aplicació mòbil que ofereix un catàleg de serveis, recursos i un canal de participació directe exclusiu per a persones joves de la ciutat. El conseller de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García, ha començat recordant que la missió de la Conselleria de Joventut no és una altra que «millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat, tot oferint-los un conjunt de serveis i recursos de suport al seu desenvolupament educatiu i cultural» i que «l'accés a la informació és la porta d'entrada i de coneixement dels equipaments i programes dirigits a la població jove».Amb aquesta doble intenció neix la Hub Jove, per donar a conèixer els serveis i recursos per a joves. «Es tracta d'un recurs pioner ja que a nivell català és la primera aplicació mòbil que ofereix un catàleg de serveis, un canal de participació i un aparador de propostes amb accessibilitat i connectivitat digital», ha destacat el conseller García. I és que la nova aplicació mòbil posa a l'abast de forma ordenada els diferents recursos, serveis i informació general d'interès per a les persones joves a Tarragona.La filosofia de la Hub Jove és la de funcionar com a contenidor de contenidors, tot dissenyat a partir dels tràmits més freqüents, de tal manera que l'app permet l'usuari gestionar aspectes tan bàsics com la reserva d'espais, la inscripció d'activitats o el contacte directe amb professionals. També inclou funcions d'agenda, formularis, sol·licituds, suggerències i tota aquella informació que la ciutat el proporciona com a persona jove. Finalment, la hub incorpora l'apartat wallet que permet l'usuari tenir un control de les inscripcions que realitza, les seves reserves, els carnets amb què hi compta, etc.