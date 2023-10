Les Nits Literàries a la Necròpolis de Tarragona es duran a terme els dies 19 i 26 d'octubre

Els participants podran descobrir aquest espai en l'any del seu centenari, de la mà de textos de grans autors catalans

Programa:

La ruta Nits Literàries a la Necròpolis es durà a terme els dies 19 i 26 d'octubre a partir de les 21 hores. Els participants podran descobrir aquest espai en l'any del seu centenari, de la mà dels textos de Toni Orensanz, Alba Camarasa, Fina Anglès, Salvador Balcells, Misael Alern i Raquel Estrada. La conducció de les dues rutes anirà a càrrec de l'actor Fermí Fernàndez i la música en directe la signarà el violinista Raül Contreras.Quan el sol marxa, apareixen les ombres. En la foscor, l'iris es dilata i entra més llum als ulls. La visió nocturna millora i som més sensibles al nostre entorn. Des de l'inici dels temps, la societat reserva el final del dia per posar en comú les seves experiències, per parlar i debatre i, sobretot, per teixir històries i deixar volar la imaginació. Amb la foscor, arriba el temps de descobrir relats vespertins plens de misteri, de confidències i records.Tarragona dóna la benvinguda a la tardor amb la segona edició de les Nits Literàries que, en aquesta ocasió, es durà a terme a la Necròpolis Paleocristina de la ciutat. L'any 1923 es descobria aquest monument, un dels més emblemàtics de Tarragona. Les Nits literàries volen contribuir a aquesta commemoració per valorar el monument, un dels cementiris tardoromans (segles III-V dC) millor coneguts i conservats de l'imperi romà.En aquesta nova edició, que es durà a terme els dies 19 i 26 d'octubre a partir de les 21 hores, es descobrirà aquest espai de la mà d'escriptores i escriptors del Camp de Tarragona que han construït les seves històries amb la nit com a protagonista i també com a espai físic i temporal. S'ofereix un passeig acompanyat de les últimes hores del dia, de la mà d'escriptors veterans i novells que han buscat inspiració en les hores fosques i amb música en directe.El recorregut reviu la tradició ancestral d'explicar històries a prop del foc de la mà dels autors i autores de casa nostra. Els acompanyaran l'actor i presentador Fermí Fernàndez, que guiarà els assistents a través de la foscor, juntament amb les intervencions dels escriptors i escriptores Toni Orensanz, Alba Camarasa, Fina Anglès, Salvador Balcells, Misael Alern i Raquel Estrada.A més, també guiaran en el trajecte les narracions d'autors de casa que han evocat la foscor en els seus textos. És el moment de gaudir de les lletres d'autors del Camp de Tarragona dels que celebrem commemoració com Jaume Vidal Alcover, el Rector de Vallfogona, Àngels Cardona i Xavier Amorós i la música en directe la signarà el violinista Raül Contreras.- Dijous 19 octubre a les 21 h: Llegeixen Alba Camarasa, Raquel Estrada i Toni Orensanz.- Dijous 26 octubre a les 21 h: Llegeixen Misael Alern, Fina Anglès i Salvador Balcells.