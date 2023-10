Les altes temperatures mantenen plenes les platges de la demarcació de Tarragona

Les platges de Salou es van omplir aquest passat dilluns gràcies a les altes temperatures que s'estan registrant durant aquests dies

Actualitzada 09/10/2023 a les 20:09

Les platges de Salou oferien ahir una estampa estiuenca gràcies a les altes temperatures que fan enfilar el mercuri a una temperatura màxima de 26 graus centígrads, tot i haver començat ja la tardor i estar a les portes de Tots Sants. Al conjunt de Catalunya, d'altra banda, municipis com Sant Romà d'Abella, Seròs, Tremp, Cardona, Vinebre i el pantà de Riba-roja, van registrar màximes d'entre els 32 i 30 graus centígrads.L'observatori Copernicus alertava, recentment, que el 2023 va camí de convertir-se en l'any més càlid d'ençà que hi ha registres. Així ho indica el darrer informe, que situa la temperatura entre els mesos de gener i setembre 0,5 graus centígrads per sobre de la mitjana entre els anys 1991 i 2020, 1,4 graus per sobre de la mitjana preindustrial –entre 1850 i 1900–i fins a 0,05 graus més respecte al mateix període del 2016.