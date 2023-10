Els hotelers de Tarragona preveuen bona ocupació i turisme nacional durant el pont

Des de l'AEH esperen el màxim d'ocupació aquest dissabte, tot i que la majoria de reserves s'estan fent a última hora

Bona ocupació i turistes locals. Així és com el president de l'Associació d'Hotelers de Tarragona ciutat, Xavi Jornet, preveu que anirà el pont del Pilar, que començarà aquest dijous i arribarà fins diumenge. Jornet declara que, tot i que preveuen que els hotels estiguin plens el dissabte vinent, encara no poden donar dades exactes del tant per cent d'ocupació, ja que per aquestes dates, els turistes realitzen les reserves a última hora. Tot i això, remarca que «tots els hotels romandran oberts», alguns fins a l'hivern, com és el cas dels establiments Sant Jordi i Núria.El president de l'AEHT explica que aquests hotels aprofiten les festes de Nadal perquè els treballadors facin vacances, però tornen a obrir un mes o mes i mig després. «No és com la temporada hotelera de Salou, on els hotels tanquen al novembre i no tornen a obrir fins al febrer», declara. Jornet remarca que l'ocupació durant els ponts està condicionada per dos factors principals: la data en què es produeixi el festiu i si anteriorment hi ha hagut un altre pont, ja que, segons explica, «si vens de dos ponts seguits, l'ocupació és menor».Sobre la primera condició, Jornet afirma que «els ponts no són com Setmana Santa, que sempre és els mateixos dies». Concretament, l'any passat, el 12 d'octubre va ser un dimecres; davant això, el president de l'AEHT explica que l'ocupació queda condicionada per factors com l'organització a les escoles: «En aquest cas, fer el pont o no depèn de si la comunitat d'una escola decideix fer festa dijous i divendres».Jornet explica que, durant els ponts i els caps de setmana, predomina «el client de proximitat», provinent de València, Aragó i, fins i tot, de Madrid. Tot i això, remarca que el perfil de turista que solen tenir en general a l'octubre és europeu, d'edat avançada i que aprofita que no hi ha tanta massificació turística per a viatjar i fer les reserves a última hora. El president de l'AEH conclou que entre els turistes nacionals i els estrangers, «durant l'octubre rebem tota mena de clients».Després d'aquest pont s'esperen altres festius d'importància com Tot Sants, l'1 de novembre. D'altra banda, enguany el 6 de desembre –dia de la Constitució- és produeix en un dimarts, i el dia 8 de desembre -dia de la Immaculada o la Puríssima- en un dijous, amb el qual s'estableix un altre pont festiu. Jornet declara que durant el pont de la Constitució o la Puríssima, històricament Tarragona no sol obtenir xifres molt altes d'ocupació en comparació amb el festiu d'aquesta setmana o el febrer. D'altra banda, remarca que al desembre hi ha una bona ocupació, però els hotels no s'omplen al 100%.L'hostaleria tarragonina ha estat precedida d'un estiu amb bones dades. Tot i que al juny l'ocupació es va reduir en un 10% en comparació amb l'any anterior, es va recuperar durant els mesos de juliol i agost, arribant al 85% i al 90%, respectivament. D'altra banda, el millor mes per als hotelers va ser el setembre, amb motiu de Santa Tecla. L'últim cap de setmana de la festa local tarragonina, els hotels van arribar al 100% d'ocupació, gràcies tant als turistes nacionals i estrangers, qui tenen la tendència d'allargar la seva estada amb motiu de Santa Tecla, com a tots aquells grups musicals i entitats de fora Tarragona que van participar en el programa de festes.