El Port de Tarragona reivindica el seu paper com a «efecte multiplicador» a la segona àrea metropolitana de Catalunya

Garreta preveu signar la concessió de la terminal ferroviària de La Boella al novembre

Actualitzada 10/10/2023 a les 12:51

El president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha reivindicat el paper de la infraestructura com a «efecte multiplicador» a l'àrea metropolitana tarragonina, la segona de Catalunya. Segons Garreta, la infraestructura és «indispensable» perquè l'àrea metropolitana de Tarragona «funcioni», tant en l'àmbit de la indústria química, com del turisme, del sector serveis, de la recerca a través de la Universitat Rovira i Virgili i des de la vessant cultural. En una conferència al Palau Robert, Garreta també ha avançat que la concessió de la terminal ferroviària de La Boella, liderada per BASF i nou empreses logístiques, se signarà al novembre.



Així ho ha exposat Garreta aquest dimarts en una conferència al Palau Robert, on ha desgranat els eixos del pla #Ecoport2027 i les accions que duu a terme el port en la transició energètica a Catalunya. Garreta ha resumit amb un «tenim pressa» per adaptar el port i la seva operativa al canvi climàtic. «El rumb ha de passar per la descarbonització de l'activitat portuària», ha insistit.El president del Port de Tarragona ha recordat que al 2021 va ser el cinquè port amb més activitat i setè el 2022, un descens causat pel retrocés en el tràfic d'hidrocarburs. Amb tot, però, ha recordat que la infraestructura «és tan o més important que el de BCN per a l'àrea metropolitana de Barcelona» i en una àrea, la de Tarragona, que durant la temporada turística multiplica per tres el seu mig milió d'habitants.«És una àrea metropolitana diferent, la segona més important de Catalunya, i té un paper molt important perquè aquelles iniciatives que nosaltres fem tinguin un efecte multiplicador», ha dit.En la conferència celebrada al Palau Robert, en què també hi ha assistit el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, Garreta ha explicat que la concessió per a la terminal ferroviària de La Boella se signarà al novembre. Es tracta d'un projecte de col·laboració público privada que suposarà una inversió de 25 milions d'euros. Està liderat per BASF i nou empreses logístiques que han mostrat un «interès renovat» per impulsar aquesta infraestructura, ha detallat Garreta. «Aquesta terminal busca fer que les nostres empreses siguin més competitives», ha afegit.D'altra banda, Garreta ha enumerat els altres projectes estratègics en què treballa el Port de Tarragona, com la construcció de la PortTarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo, situada a 70 quilòmetres de Madrid i que permetrà connectar amb vuit trens diaris de 750 metres per sentit amb la capital tarragonina. La inversió prevista és d'uns 20 milions d'euros, amb aportació de fons europeus. Actualment, ja s'ha finalitzat la fase A de les obres i està a punt de començar la fase B. Segons ha precisat el president del Port de Tarragona, els treballs han patit un retard i s'iniciaran en uns quinze dies.També ha citat la Zona d'Activitats Logístiques, que amb una inversió de 33,1 milions d'euros, inclou mesures per a la recuperació i reciclat d'aigües i espais verds, entre d'altres; o la Xarxa Natura 2000. Concretament, el desenvolupament de la ZAL permetrà una restauració de 370.000 metres quadrats de flota i fauna pròpia en aiguamolls costaners. Concretament, està situat entre la mateixa ZAL i la Pineda (Vila-seca) i disposarà de la màxima protecció mediambiental. La licitació es publicarà en breu i es preveu una inversió al voltant dels 2,3 milions d'euros.Un dels projectes més importants del Port és la construcció del contradic de Ponent, al qual es preveu destinar-hi uns 100 milions d'euros. A principis d'any es va iniciar l'exposició pública de l'impacte ambiental del projecte constructiu i el seu aprofitament social en tractar-se d'una zona propera a la Pineda, a la seva platja, al passeig marítim i a l'espai de la XN 2000 dels Prats d'Albinayana. La licitació s'espera per a principis d'aquest any.