Deu persones implicades en el tiroteig que s'ha saldat amb un home mort i dos ferits a Campclar

Els Mossos mantindran un dispositiu de seguretat al barri durant tota la nit per evitar nous aldarulls

Actualitzada 10/10/2023 a les 18:06

Els Mossos d'Esquadra estan prenent declaració a deu persones relacionades amb el tiroteig que s'ha produït al voltant de la una del migdia d'aquest dimarts al barri de Campclar de Tarragona. Tots ells s'han amagat en un habitatge del carrer Riu Brugent i s'han lliurat sense oferir resistència quan els equips especialitzats es preparaven per assaltar-lo, segons fonts de la investigació.Per ara, no hi ha cap persona detinguda. L'intendent, Vicent Lleonart, ha explicat que s'han localitzat dues armes de foc i que la baralla entre dos «grups familiars» s'ha saldat amb un home mort i dos més de ferits, els quals no es tem per la seva vida. El cos mantindrà un dispositiu de seguretat al veïnat durant tota la nit per evitar nous aldarulls. La investigació continua oberta i s'ha declarat el secret d'actuacions.