Una empresa opta a gestionar la digitalització comercial de la ciutat

És el segon intent d'adjudicar el servei d'oficina tècnica, ja que la primera licitació va quedar deserta

Actualitzada 08/10/2023 a les 20:00

Una empresa s'ha presentat a la licitació del servei d'oficina tècnica per a la gestió de les actuacions emmarcades en el Tarragona, centre comercial obert. Aquest projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, té l'objectiu d'impulsar la digitalització comercial de la ciutat i d'aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. És el segon intent d'adjudicar el servei d'oficina tècnica, ja que la primera licitació, iniciada per l'empresa municipal Mercats de Tarragona, va quedar deserta.

Va ser el 19 de juliol quan es va treure a concurs públic per primera vegada. En aquella ocasió, també es va presentar només una empresa, M&B Advocats SLP, tot i que va acabar retirant la seva oferta perquè, després de fer una anàlisi dels costos, va concloure que no podia assumir el contracte. Abans de publicar el nou anunci de licitació a finals d'agost, Mercats va decidir modificar els criteris de treball, per fer-los més flexibles. Si abans es demanava que l'oficina comptés amb tres professionals, ara, només s'exigeix que n'hi hagi dos, més un d'opcional. Sembla que ha funcionat, ja que ha rebut l'oferta d'una empresa, la qual està sent avaluada pels tècnics per a la posterior adjudicació.

Tarragona, centre comercial obert requerirà una inversió d'uns 1,5 milions d'euros, dels quals 1,2 milions provenen de la subvenció que va obtenir la ciutat a través dels fons europeus Next Generation. L'Ajuntament aportarà la quantitat restant. La licitació del servei d'oficina tècnica és la primera de les 24 actuacions que contempla aquest projecte. L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar-se que totes les accions s'executin d'acord amb els requisits tècnics i de gestió establerts, garantint la consecució de les fites marcades.

Tres eixos de treball

El projecte està dividit en tres grans eixos. El primer engloba accions per a la millora tecnològica i la transformació digital. El servei d'anàlisi comercial de Big Data, el control de flux de persones, el desenvolupament de la iniciativa per comprar per WhatsApp o la instal·lació de xarxa wifi al Mercat Central, plaça Corsini i Mercat de Torreforta són algunes de les propostes més rellevants. El segon bloc se centra en l'acompanyament en la digitalització i modernització comercial. En aquest cas, es duran a terme 10 accions per formar, assessorar i acompanyar els paradistes, marxants i comerciants. El darrer i últim eix posa el focus en la sostenibilitat. D'entre les quatre actuacions previstes destaca sobretot la millora de l'eficiència energètica del Mercat de Torreforta.

Quan es va presentar el projecte, la previsió era que totes les accions plantejades s'implementessin durant aquest 2023 i finalitzessin abans del juny del 2024. Des de Mercats, apunten que el fet que quedés deserta la primera licitació de l'oficina tècnica o tindrà una afectació important en els terminis, ja que, en paral·lel, «s'ha anat avançant administrativament amb altres accions que no requerien l'oficina».