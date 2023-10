Tarragona Impulsa posa en marxa un programa per facilitar la contractació de 45 persones

L'entitat coordina a la ciutat el projecte, amb el qual més de 200 persones han trobat feina des de 2017

Des de l'1 d'octubre i fins al 30 de setembre de l'any vinent, Tarragona Impulsa ofereix la sisena edició del programa 30PLUS, que vol facilitar la contractació de 45 persones per part de les empreses, formant els inscrits en el lloc de treball a cobrir i subvencionant una part de la contractació.Les persones que hi poden participar han de tenir 30 anys o més, residir a Tarragona o el Tarragonès i estar inscrites com a demandants d'ocupació. 30PLUS prioritza les persones en situació d'atur de llarga durada i més grans de 45 anys. El Servei Muncipal d'Ocupació s'encarrega de la selecció del personal, la formació i la subvenció del contracte, que ha de ser d'un mínim de 6 mesos.Des de 2017, primer any d'implantació, el programa 30PLUS ha format i subvencionat la contractació de 201 persones, de les quals un 60% tenien més de 45 anys, mentre que els majors de 50 anys han representat el 43%. El total de les subvencions en les 5 edicions realitzades ha estat de 1.218.794,85 €.