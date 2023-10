Tarragona celebrarà una Jornada per visibilitzar el dol gestacional, perinatal i neonatal

L'acte se celebrarà el 15 d'octubre al Parc de Rafel de Casanova

Actualitzada 09/10/2023 a les 09:19

Atenció al dol en l'àmbit educatiu

L'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT) i l'Ajuntament de Tarragona organitzen, juntament amb el Col·legi de Psicologia de Catalunya i l'associació Contracor, una jornada per donar visibilitat al Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal amb motiu de la celebració, aquest diumenge 15 d'octubre, del Dia Mundial de la Conscienciació del Dol per aquesta pèrdua. L'acte se celebrarà als Jardins del Passeig Marítim Rafael Casanova (davant del Fortí de la Reina).La presidenta d'EMSERFUMT, Ivana Martínez, obrirà la jornada per, a continuació, donar la paraula a una representant de l'associació Contracor. Després serà Montse Domènech, psicòloga i membre de la Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) qui adreçarà unes paraules. A continuació es farà la lectura del manifest del Dia Internacional de la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal. Tancarà l'acte l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que descobrirà una placa commemorativa i de record per sempre i de visibilització de les pèrdues gestacionals per interrupció legal o voluntària de l'embaràs. També hi haurà una mostra d'una dansa vivencial d'una mare en dol. Tota la jornada està pensada per gaudir en família.«L'objectiu de la jornada és ajudar a normalitzar el dol d'aquelles famílies que han perdut un fill o filla», explica la presidenta d'EMSERFUMT, Ivana Martínez. I afegeix: »Molts cops aquestes pèrdues es converteixen en tabú social, perquè no s'acaben de comprendre. Per això aquest acte es planteja un doble objectiu: donar un missatge a les mares, als pares, a les famílies que no estan soles, que les entenem i al mateix temps compartir el record amb elles d'aquells fills i filles que no van poder abraçar mai o no amb les circumstàncies que els hagués agradat».Reivindicar la seva existència també és un dels motius d'aquesta jornada, per la qual cosa, després de les presentacions les persones que participin en l'acte trobaran targetes on podran escriure missatges adreçats als seus nens o nenes i les penjaran a un mural que serà record i testimoni de la seva existència, perquè mai caiguin en l'oblit.L'acte tindrà una durada de dues hores en el que també hi haurà un taller de bombolles i un altre de polseres, per posar els noms dels nens o nenes per reivindicar la seva existència.Sovint el dol perinatal, gestionacional o neonatal és invisible, però és molt present entre els pares que han sofert la mort d'un fill o filla. «Des del Tanatori Municipal fa temps que intentem donar eines de suport a les famílies per afrontar el dol. D'aquí que ja vam iniciar una primera col·laboració amb la delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per al desenvolupament de les accions de formació i atenció al dol en l'àmbit educatiu de Tarragona, perquè el paper de l'escola no és només oferir continguts informatius i formatius, sinó també de donar suport als alumnes en totes les seves dimensions, en especial al seu context familiar», remarca la presidenta d'EMSERFUMT, Ivana Martínez.La jornada del 15 d'octubre al voltant del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal neix amb aquesta voluntat d'ampliar aquest servei de suport psicològic al dol que, des de l'empresa que gestiona el Tanatori Municipal, sempre s'ha considerat necessària.