Preocupació entre la CET i la FAVT per les mesures per evitar la «fallida»

La Federació ha mostrat la seva «preocupació» i espera que els polítics facin la «feina», mentre la CET lamenta les formes com s'ha fet públic

Actualitzada 08/10/2023 a les 19:48

Amb preocupació i malestar a parts igual, és com ha rebut la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) les mesures que podria emprendre el govern local, com encarir l'IBI fins a un 20% més, i que ara està negociant amb els grups de l'oposició per evitar la fallida econòmica de l'Ajuntament. Això no obstant, des de la FAVT només esperen que «els polítics facin la seva feina», en paraules del president, Alfonso López, i l'entitat es manté amatent abans de convocar qualsevol mena de mobilització que, per ara, està descartada.

Per la seva banda, des de la Coordinadora d'Entitats de Tarragona, es mostren «sorpresos» que s'hagi arribat a «aquesta situació» i critiquen les formes en què s'ha fet públic. «El govern es podria haver reunit amb les entitats», afirma el president Àngel Juárez.

La FAVT lamenta que el govern municipal «hagi creat una alarma social, quan l'anterior govern ja havia avisat de quina era la situació econòmica i, per tant, ja se sabia el deute que tenia l'Ajuntament». La Federació veïnal vol mostrar la seva «preocupació i malestar per part del veïnat amb el paquet de mesures que volen aplicar i per com afectaran aquests canvis a l'economia i vida de les famílies i de les petites empreses». La FAVT també considera que les retallades han de començar al mateix consistori, donant exemple a la població. La Federació també ha recordat a l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que «amb aquestes mesures estan incomplint el seu programa electoral».

«Jo encarregaria una auditoria per esbrinar com s'ha arribat aquesta situació. A ningú li agradi que es paralitzin activitats importants a la ciutat i s'han de buscar solucions a llarg termini», diu Àngel Juárez, qui assegura que la junta de la Coordinadora d'Entitats es reunirà aquesta setmana i convida l'alcalde o qualsevol dels regidors del govern a participar-hi en la trobada.