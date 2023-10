En 6 mesos s'atenen 344 consultes sobre salut mental de pacients ingressats a Joan XXIII

El 13 % són consultes pediàtriques i s'atenen 164 pacients a Urgències

Actualitzada 09/10/2023 a les 09:11

La interconsulta de salut mental es refereix a la intervenció terapèutica per part de psiquiatres i psicòlegs clínics en pacients ingressats als hospitals generals, a petició dels equips mèdics referents. Fins al mes de juny de 2023, l'equip d'interconsulta de l'Hospital Joan 23 ha atès 344 interconsultes de pacients ingressats en aquest hospital, de les quals 44 eren pediàtriques, el que representa un 13% del total.Medicina Intensiva (UCI) ha estat l'especialitat mèdica de l'Hospital Joan 23 que ha fet un major nombre de derivacions. Per altra banda, s'han atès 164 pacients a Urgències, 7 dels quals eren infants.L'equip d'interconsulta a l'Hospital Joan 23 està format per una psiquiatra a temps complet i una psicòloga a temps parcial, professionals de l'Hospital Universitari (HU) Institut Pere Mata. La seva tasca se centra en l'avaluació clínica i el diagnòstic de psicopatologia, l'establiment de tractament farmacològic i psicoterapèutic, i l'abordatge de les dificultats emocionals i de comportament dels pacients de l'hospital que han estat derivats.Cal tenir en compte que una proporció significativa de pacients ingressats en hospitals generals pateixen algun trastorn psiquiàtric com depressió major o trastorn d'ansietat, per exemple. A més, les persones afectades per una malaltia mental tenen més probabilitats de partir un problema mèdic.Per altra banda, en casos d'alt impacte emocional, l'equip d'interconsulta també intervé amb els familiars més propers al pacient.A més de millorar l'atenció a l'usuari, la interconsulta de salut mental també pretén sensibilitzar al personal mèdic sobre els aspectes psicosocials de la pràctica mèdica i fomentar la investigació en el terreny comú entre la patologia orgànica i la psiquiàtrica.Per últim, la interconsulta és unitat docent de residents de psiquiatria i psicologia clínica, de manera que la rotació per interconsulta és obligatòria en el programa estatal de rotacions d'ambdues residències.