El TIC Sud i Nuclio Digital School posen en marxa una nova edició de 'Beques talent' per formació digital a Tarragona

En la primera edició cinc persones es van beneficiar d'aquest programa especial de beques, dotat amb 90.000€

Actualitzada 09/10/2023 a les 09:45

El Clúster TIC Catalunya Sud i Nuclio Digital School activen una nova edició del programa de beques per formació digital i tecnològica a les comarques de Tarragona per valor de 90.000€. L'objectiu de les 'Beques talent' és posar formació de qualitat a l'abast de tothom i contribuir a impulsar la creació de nous perfils digitals. El programa està obert a persones de les comarques de Tarragona, que tinguin un interès en formar-se i enfocar la seva carrera professional al sector tecnològic. Entre el públic potencial del programa de beques hi ha també els equips professionals de les empreses del territori, per tal de que puguin millorar la seva formació i afavorint l'upskilling entre el teixit empresarial del territori.En aquesta segona edició del programa 'Beques talent' s'oferiran 50 beques, 30 de 1.500€ i 20 de 2.250€. La formació es podrà fer en format presencial al campus de Barcelona de Nuclio, o bé, en línia. L'escola de negocis Nuclio Digital School està especialitzada en màsters i cursos del sector digital en Programació, Ciberseguretat, Marketing Digital, Disseny UX/UI, Data Science i Data Analytics, Negoci Digital, i Recursos Humans.Per accedir-hi caldrà presentar una sol·licitud a través del web www.nuclio.school/becas-ticsud/ i un equip especialitzat farà una selecció i valoració de totes les candidatures. Les beques s'atorgaran segons el perfil dels i les aspirants i de les places disponibles. El procés de captació d'aspirants arrencarà aquest mes d'octubre i estarà obert fins a finals de desembre de 2023.Sergi Novo, Clúster Mànager del TIC Sud, ha destacat la importància de la continuïtat d'aquesta iniciativa per pal·liar la manca de talent que pateixen les empreses tecnològiques del territori. «La implicació de Nuclio Digital School en aquest projecte demostra també el seu compromís amb el territori i amb el TIC Sud», ha afegit.Per la seva part, Jared Gil, CEO i Founder de Nuclio Digital School, ha remarcat que «la realitat laboral evidencia una manca d'adaptació als canvis tecnològics que es succeeixen constantment. És necessari continuar impulsant una educació tecnològica, especialitzada i adaptada a l'actualitat del sector tecnològic».Nuclio Digital School, fundada l'any 2018 i empresa associada al TIC Sud des d'aquest 2022, compta actualment amb seus a Barcelona i Madrid, i obrirà pròximament una nova seu a Ciutat de Mèxic, per seguir potenciant la seva presència a Llatinoamèrica. La formació d'aquesta escola de negocis està enfocada a ajudar a la reconversió i perfeccionament de perfils, la reorientació professional i la capacitació en aquelles habilitats digitals específiques que demanda el mercat laboral.