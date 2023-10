Salou realitza la 28a edició del 'Dinar de la Gent Gran'

Prop de 250 persones van assistir a la cita, que té per objectiu homenatjar la gent gran

Actualitzada 08/10/2023 a les 17:24

La 28a edició del Dinar de la Gent Gran ha tingut lloc aquest migdia al TAS de Salou. Hi han assistit prop de 250 persones, entre les quals hi havia diferents membres del consistori, com l'alcalde de Salou, Pere Granados.Aquest va voler fer un reconeixement al «llegat» deixat per la gent gran de Salou així com agrair-los la seva implicació i contribució responsable en el procés de millora i desenvolupament de la ciutat.En la seva al·locució, Granados va avançar que aviat entraria en vigor el nou contracte de la neteja de la via pública, amb l'objectiu de mantenir Salou «encara més net». A més, va anunciar el començament d'una sèrie d'obres destinades a la millora de l'espai urbà, amb un enfocament clar cap a la sostenibilitat i el benestar dels vianants.Com a mostra d'aquest compromís, va destacar la segona fase de millora del carrer Carles Buigas i el projecte de remodelació d'11 places municipals, que comptarà amb el suport financer dels fons europeus Next Generation.«Volem que aquests espais es converteixin en punts de trobada social amb fàcil accessibilitat», va afirmar l'alcalde, qui també va demanar la col·laboració ciutadana per continuar treballant en l'embelliment i el progrés de Salou.

Granados va concloure remarcant el seu compromís i el del seu govern amb els habitants de Salou, buscant, entre tots, que la ciutat sigui un referent de benestar i progrés.

Per la seva banda, Cristina Berrio, regidora de Serveis Socials i Gent Gran, també va prendre la paraula per reconèixer l'esforç i la dedicació dels més grans. Va remarcar que formen part d'una generació que ha treballat amb tenacitat, que ha hagut de superar nombrosos reptes i que «no ho van tenir fàcil».

Berrio es va comprometre a valorar i tenir en compte l'experiència vital de la gent gran, assegurant que el govern local està fermament compromès amb polítiques orientades a abordar les necessitats i els desafiaments dels nostres avis i àvies.