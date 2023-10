La Federació d'Associacions de Veins de Tarragona lamenta que s'hagi creat aquesta alarma social quan ja es coneixia el deute que tenia l'Ajuntament

Actualitzada 07/10/2023 a les 12:18

La Federació d'Associacions de Veins de Tarragona (FAVT) es va reunir ahir en assemblea extraordinaria amb representants de les 17 associacions veinals membres per valorar les mesures que vol aplicar el govern de l'alcalde Viñuales per aconseguir els 14 milions d'euros que es necesiten per fer front a la despesa.En primer lloc, la FAVT lamenta que el govern municipal «hagi creat una alarma social, quan l'anterior govern ja havia avisat de quina era la situació econòmica i, per tant, ja se sabia el deute que tenia l'Ajuntament».Davant de les mesures anunciades -com la pujada de l'IBI, els aparcaments o la retirada dels abonaments del transport públic municipal- , la Federació venal vol mostrar la seva «preocupació i malestar per part del veinat amb el paquet de mesures que volen aplicar» i pel fet de «com afectaran aquests canvis a l'economia i vida de les families de les petites empreses».La FAVT també considera que les retallades han de començar al mateix consistori, donant exemple a la població. La Federació també recorda a Viñuales que «amb aquestes mesures estan incomplintel seu programa electoral». Arribat el moment, la Federació realitzarà les accions que cregui oportunes.Les 17 asociacions que integren la FAVT són: AVV Mas d'En Pastor, AVV La Unió del Sant Pere i Sant Pau, AVV Progresista de Torreforta, AVV Amics Parc Riu Clar, AVV La Floresta, AVV Sant Salvador i Sant Ramon, AVV Carrer Merceria i Voltants de la Part Alta, AVV El Serrallo: AVV Parc Francoli, AVV L'Albada, AVV Terres Cavades, AV Tarragona Il, AVV Riu Clar, AVV Camp Clar Zona Esportiva, AVV Buenos Aires i AVV Torrenova.