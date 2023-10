L'Originals CBT-Solc i l'entrenador Carlos Garcia reben els Premis Avriga Fvscvs del Consell Esportiu del Tarragonès

Els premis homenegen a aquelles persones o institucions que s'han distingit per la seva contribució a l'impuls de l'esport a la comarca

Actualitzada 07/10/2023 a les 17:35

El Club Bàsquet Tarragona (CBT), va rebre ahir dos dels guardons dels Premis Avriga Fvscvs 2023, que cada any atorga el Consell Esportiu del Tarragonès a aquelles persones o institucions que s'han distingit per la seva contribució a l'impuls de l'esport a la comarca. En aquest cas, l'equip Originals CBT – Solc i l'entrenador Carlos García van ser els representants del CBT al quadre d'honor de l'esdeveniment, que es va celebrar a El Celler de Vila-seca.El projecte Originals CBT - Solc va merèixer el Premi Mediaframe – Avriga Fvuscvs 2023 per la seva dedicació en el foment i la pràctica de l'esport per a persones amb diversitat funcional. El guardó el van recollir els integrants de l'equip acompanyats per la presidenta del CBT, Núria Grados, i l'ex president, Jacint Rodríguez.Per la seva banda, l'històric entrenador del CBT, Carlos García, va rebre també un Premi Avriga Fvuscvs 2023 per la seva dilatada trajectòria en el foment de l'esport i, molt especialment, en l'àmbit escolar, on Garcia ha acumulat més de 60 anys impulsant el bàsquet a la província i sobretot al CB TarragonaLa presidenta de l'entitat, Núria Grados, va mostrar-se «molt orgullosa» de tots dos reconeixements, que considera que «avalen la tasca que fa el club i les persones que el formen en favor del foment de l'esport i els valors socials positius que es canalitzen a través de la pràctica esportiva».