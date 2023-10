El periodista Jesús Conte dona la documentació política a l'Arxiu Montserrat Tarradellas

El fons està format per documents de la Guerra Civil, el Franquisme i la Transició

El periodista i escriptor Jesús Conte va lliurar ahir al Monestir de Poblet (Conca de Barberà), la seva documentació històrica i política a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.El fons està format per documents de la Guerra Civil, el Franquisme i la Transició. També inclou una col·lecció de peces del període democràtic, amb programes electorals, cartells, publicitat, paperetes i discursos dels processos electorals i referèndums celebrats des del 1976.A més, va aportar documentació de partits polítics de l'estranger i dossiers i documents oficials de la ciutat de Barcelona, els Jocs Olímpics del 1992 i el Fòrum Universal de les Cultures del 2004.El periodista va manifestar que, amb la donació, vol homenatjar el president Josep Tarradellas i agrair a l'arxiu la bona col·laboració que ha rebut quan, al passat, ha desenvolupat tasques de recerca.Des de l'arxiu han celebrat, a les seves xarxes socials, que la documentació aportada és «imprescindible per comprendre» la història recent de Catalunya. Amb aquesta donació, l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià ja té 40 fons conservats.Conte (Barcelona, 1954) ha treballat durant mig segle al món de la comunicació, sent redactor en diferents mitjans de comunicació i cap de premsa de Convergència Democràtica de Catalunya i del president de la Generalitat.