El basc Óscar Candendo inaugura el novè Festival Internacional d'Orgue de Poblet

La música barroca serà la principal protagonista dels tres concerts previstos

Actualitzada 07/10/2023 a les 18:19

L'organista basc Óscar Candendo serà l'encarregat d'inaugurar, avui dissabte a les 20.45 hores, el novè Festival Internacional d'Orguede Poblet. El Festival presenta enguany una programació en què la música barroca, principal protagonista dels tres concerts previstos, estableix un diàleg amb els grans compositors del segle XX.



Un orgue únic

L'únic orgue del constructor Metzler que hi ha a la Península Ibèrica, sonarà un cop més per fer gaudir de les obres de Johann Sebastian Bach al costat d'altres a cavall entre els segles XIX i XX, especialment de Max Reger, del qual aquest any 2023 se'n celebra el 150è aniversari del naixement. Les entrades es poden adquirir a l'entrada del concert o bé anticipadament, mitjançant aquest enllaç . En el concert inaugural Óscar Candendo proposa un programa en què s'alternen obres d'aquests dos compositors, destacant així el lligam íntim entre ells malgrat la distància estètica i temporal que els separa.Candendo és professor de l'especialitat d'orgue a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i organista titular de la S. I. de El Buen Pastor de Donostia. Doctor en Musicologia per la Universidad de Valladolid, va cursar estudis d'orgue a Toulouse (Centre d'Études Supérieures de Musique et de Danse, professors Michel Bouvard i Jan Willem Jansen), Barcelona (professora Montserrat Torrent) i Stuttgart (Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Professor Bernhard Haas). Va obtenir el primer premi del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España (1992) i del Curso Universitario Internacional Música en Compostela (1993).L'orgue Metzler de Poblet està especialment pensat per interpretar-hi la música que es va crear durant el Barroc a Alemanya i a França, però també es tracta d'un instrument interregional, concebut com una síntesi dels més importants elements dels orgues barrocs europeus, i que a més pot acollir sense problemes repertoris del Romanticisme i fins i tot contemporanis.El seu so, per tant, és únic i especial a la Península, com també ho és l'entorn en què es troba: un monestir cistercenc del segle XII, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1991 i que encara està plenament actiu gràcies a la comunitat monàstica que hi habita. L'assistència als concerts del Festival Internacional d'Orgue, per tant, es pot completar amb una visita al conjunt monumental.