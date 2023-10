Arrenca la segona edició de Tarraco Manga amb la previsió de superar els 7.000 assistents de l'any passat

Exhibicions de k-pop, 'cosplayers' de renom o l'exposició de One Piece són alguns dels atractius de la fira de Tarragona

Actualitzada 07/10/2023 a les 17:05

La segona edició de Tarraco Manga ha arrencat aquest dissabte al Palau Firal i de Congressos de Tarragona amb la previsió de superar els 7.000 assistents de l'any passat. Fins diumenge els amants del manga, l'anime i els videojocs tenen una cita en aquesta fira, on s'han organitzat exhibicions de k-pop, concursos, tallers o tornejos de videojocs. Enguany, l'organització destaca com a plats forts l'exposició de One Piece, l'assistència de cosplayers de renom com la Yuru o la Forencia Sofen o bé el creixent interès per les actuacions de K-pop- música coreana amb balls-, ja que tan sols a Tarragona, indiquen, hi ha vuit grups, els quals formen part del cartell d'aquesta edició.



Posar Tarragona al mapa

Centenars de persones han passejat pel Palau Firal i de Congressos per participar en les activitats programades en la segona edició de Tarraco Manga. Molts d'ells, s'han disfressat de personatges de dibuixos manga o d'anime. És el cas de la Chunlei Garcia, que s'ha posat a la pell de Hu Tau del joc Genshin Impacte. La jove ha explicat que des de ben petita que segueix clàssics com Bola de Drac o One Piece i ha assenyalat que només es disfressa per assistir a certamens com el Tarraco Manga.L'Aiden, la Gisela i l'Ariadna, tres joves de Barcelona, també s'han disfressat per l'ocasió. L'Ariadna ha explicat que va introduir a la seva germana petita- la Gisela- en el món del manga, ja que ella n'és amant des de ben menuda. «M'agrada assistir a fires petites per conèixer artistes que no són tan coneguts», ha dit. Tots tres consideren que és complicat trobar roba, perruques o lentilles per disfressar-se si no ho compren a través d'Internet. Per això, lamenten que hi hagi poques botigues especialitzades. «Alguna vegada, he hagut de recórrer a la modista», ha afegit la jove.La Jennifer Moreno i la Nídia Puiggròs, dues joves de Tarragona, han assegurat que els agrada jugar amb les màquines arcades i que han apostat per disfressar-se per dos personatges de Bungo stray dogs. «Em sento molt identificada amb el meu personatge i els hem triat perquè són amics en el joc, com nosaltres dues», han indicat les noies. Ambdues, han afirmat que els encanta compartir experiències amb altres fans del món del manga.El director de continguts de Tarraco Manga, Iván Carrasco, ha afirmat que el certamen està adreçat a tots els públics i que cada vegada més venen de fora de Catalunya, com ara de Madrid, València, Mallorca o Tenerife. «No va dirigit a un públic de 14 a 20 anys, sinó a tota la gent com jo que vam créixer amb l'Arale, el Musculman o el detectiu Conan, va adreçat a un públic que s'ho vulgui passar bé», ha comentat.El responsable de la fira també ha asseverat que gràcies al Saló del Manga de Barcelona han nascut altres iniciatives com la seva: «Amb Starraco Unlimited – que arribarà a la setena edició l'any vinent- volíem posar Tarragona dins de l'agenda freaky, ho hem aconseguit, i amb Tarraco Manga sabem que també ho estem aconseguint».