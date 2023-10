Viñuales proposa rebaixar els sous dels consellers i assessors de Tarragona un 20%

L'alcalde també suggereix eliminar alguns organismes autònoms o desprendre's de les accions que té l'Ajuntament del Nàstic

Actualitzada 05/10/2023 a les 21:37

Coincidència amb Junts

Rebaixar els sous dels regidors i els assessors un 20%, suprimir empreses municipals i organismes autònoms o desprendre's de les accions del Gimnàstic de Tarragona són algunes de les mesures que es van posar sobre la taula ahir durant les reunions que va mantenir l'alcalde, Rubén Viñuales, amb alguns grups de l'oposició. Això sí, la col·laboració entre els partits per solucionar la difícil situació econòmica de l'Ajuntament ve acompanyada d'una lluita per l'autoria de les propostes.Reduir els salaris és una de les mesures que, ara, proposa impulsar Viñuales. Aquesta idea, però, també la va exposar Jordi Sendra (Junts) durant la seva trobada amb l'alcalde. Aquesta proposta suposaria un estalvi de 460.000 euros. Per posar-ho en context, el consistori destina 1 milió d'euros a pagar sous dels edils i 658.145 euros a cobrir els dels assessors. D'aquesta manera, Viñuales passaria de cobrar 77.915 a 62.332 euros bruts anuals. En el cas dels assessors, per exemple, el cap de gabinet, José Luis Calderón, cobraria 52.368 euros anuals i no els 65.460 euros que estan estipulats actualment. És una reducció que, de segur, poden assumir.Viñuales també vol integrar el Patronat de Turisme i l'Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació a l'estructura de l'Ajuntament. Amb l'eliminació d'aquests dos organistes autònoms s'estalviarien 140.873,20 euros anuals. Així mateix, el batlle proposa suprimir la Fundació Cultura i Coneixement, que suposava una despesa anual de 100.000 euros. Els socialistes es plantegen reduir la despesa de totes les empreses municipals i mixtes, sense que impliqui una pèrdua de serveis. A més, volen reclamar a l'Estat que elimini l'excepció de l'IBI a l'església i els béns d'interès cultural, i endurir les multes contra l'incivisme.Una altra de les mesures que suggereix el govern és desprendre's de les accions que té l'Ajuntament del Gimnàstic de Tarragona, que són un 13,98%. Quan el club es va convertir en una Societat Anònima Esportiva el 2022, el consistori va adquirir un 48% de l'accionariat grana. Des de llavors, la participació de l'Ajuntament ha anat disminuint. A banda de totes aquestes noves mesures, Viñuales també ha obert la porta a negociar a la baixa la proposta que van presentar d'apujar l'IBI un 20%, ja que l'oposició s'hi ha negat.L'alcalde es va reunir ahir amb els partits de l'oposició, menys ERC, per exposar-los les noves propostes. Junts per Catalunya va ser una de les formacions que es va reunir al matí amb Viñuales. Al migdia, els juntaires van anunciar les mesures que van fer arribar al batlle per suprimir el dèficit de 14 milions d'euros. Entre aquestes, hi figura la rebaixa del 20% dels sous dels regidors i dels assessors. «Hem de ser responsables i donar exemple», apuntava el portaveu, Jordi Sendra. Gairebé al mateix moment que Junts feia pública aquesta proposta, els comuns rebien aquesta mateixa proposta de la mà de Viñuales.Junts també vol rebaixar l'augment de l'IBI per sota del 15%, arribant al mínim possible. A més, proposa carregar el preu del bitllet senzill en comptes d'eliminar els abonaments de l'EMT, que els utilitza «la majoria dels usuaris, que són usuaris habituals». D'altra banda, creu que és necessari invertir en l'impuls de plaques fotovoltaiques als edificis municipals i rehabilitar l'antiga facultat de lletres per traslladar-hi els departaments municipals: «Implicarà un gran estalvi i establirà les bases per al futur». Sendra ha estès la mà al govern socialista, però ha demanat a Viñuales que «doni l'autoria de les mesures als grups que les han suggerit».En aquest sentit, el portaveu d'ECP, Jordi Collado, acusava l'alcalde d'apropiar-se d'algunes idees que van exposar els comuns durant la reunió que van mantenir, com exigir que l'Església pagui l'IBI. «Que la rebaixa de sous vingui de dues persones que estan a la Diputació és tendenciós», criticava també l'edil.