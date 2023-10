Una experiència teatral poc convencional

Aquest cap de setmana el Refugi 1 del Moll de Costa acull la representació d''El cap ple de formigues', de Joan Cavallé

Actualitzada 05/10/2023 a les 19:42

El setembre de 2010, l'editorial Rema12 publicava, en la seva col·lecció Off cartell,, un recull de textos breus de Joan Cavallé en els quals l'autor alcoverenc explorava els límits de la teatralitat. Hi havia, per exemple, un bloc que es deia, en què el públic era considerat l'enemic. O el bloc titulat, en què els textos tenien com a característica que l'acció era mínima i l'espai escènic, inclosa la zona que havia d'acollir l'espectador, mesurava 4x4 m.Ara, la companyia La Decimonònica ha seleccionat onze d'aquestes peces i dues més que Cavallé ha escrit aquest estiu i que, per tant, encara són inèdites, per confeccionar l'espectacle, que s'estrenarà aquest mateix dissabte, 7 d'octubre, al Refugi 1 del Moll de Costa de Tarragona. Albert Mestres és l'editor que va publicar en el seu moment el recull, i també un dels membres de la companyia La Decimonònica. «El Joan va plantejar els seus escrits com una sèrie de petites peces impossibles de representar. Jo li vaig dir que, si mai en teníem l'oportunitat, em veia capaç de portar-les a escena».Aquesta no és la primera vegada que La Decimonònica treballa amb textos de Cavallé, però fins ara ho havia fet combinant-los amb escrits d'altres autors. Aquesta serà la primera vegada que tot l'espectacle girarà al voltant de l'obra de l'escriptor alcoverenc. «L'Albert va arribar a la conclusió que el repte consistia a fer representable el teatre irrepresentable. Aquesta seria una de les idees motrius de l'espectacle que s'estrena dissabte», assenyala Cavallé.El que hi trobarà el públic, desgrana l'autor, «són un seguit d'escenes que es desenvolupen en diferents llocs. Per tant, demanen una itinerància. El públic és un element escènic més, encara que no se li demana que faci d'actor». L'Albert, per la seva banda, explica que«consisteix en un format de teatre de petites peces, amb un grau elevat de nivell metafòric, que en comptes de ser enllaçades per una dramatúrgia, com es fa normalment, es treballen de manera independent, per tal que cadascuna conservi el seu pes. Per fer-ho, l'espectador s'haurà d'anar movent, a més de fer altres coses com menjar, beure i socialitzar».L'organització d'aquesta producció va a càrrec dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona, i compta amb la col·laboració del Port de Tarragona i la DO Tarragona. Les representacions es faran dissabte 7 i diumenge 8 d'octubre a les 19 h, i a hores d'ara les entrades estan exhaurides. Això no obstant, es pot demanar entrar en una llista d'espera per si se n'allibera alguna. Per fer-ho, cal escriure un correu electrònic a sttarragona.cultura@gencat.cat