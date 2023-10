Port Tarragona i APPORTT reben una delegació de la CEOE de Guadalajara

Les empreses castellanes van visitar el Port al matí i van mantenir reunions B2B a la tarda

Una visita estratègica

El Port de Tarragona ha estat l'escenari de la trobada entre els representants de l'ens portuari tarragoní, l'Associació per a la promoció del Port de Tarragona, APPORTT, i la delegació Confederació Provincial d'Empresaris de Guadalajara. La visita ha estat organitzada per l'Autoritat Portuària de Tarragona i ha servit per conèixer els principals projectes estratègics del Port de Tarragona i les sinèrgies amb la futura PortTarragona Terminal Guadalajara – Marchamalo.La visita dels representants empresarials de Guadalajara ha començat a les 11 h quan els president del Port de Tarragona, Saül Garreta, els ha rebut a la seu institucional. Un cop realitzada una breu presentació, la comitiva es va dirigir a la golondrina on han realitzat una visita guiada pels molls tarragonins des del mar.Durant la tarda s'han realitzat diferents reunions B2B amb diferents entitats i empreses assistents a la trobada. La posada en funcionament de la nova terminal, ha aixecat interès entre diferents empreses de perfil molt diferents.APPORTT ha estat l'organitzador del Networkimg, amb el seu president Joan Oriol, i gerent, Marc Roca, actuant com a pont entre empreses de la comunitat portuària i les empreses de Guadalajara.Un dels temes centrals de la visita ha estat la Terminal Guadalajara- Marchamalo com a infraestructura generadora d'oportunitats de negoci logístic. El Port de Tarragona va adjudicar la segona fase d'obres de al mes de juliol per un import de 20.555.880,01 € (abans d'impostos) i té previst que comencin abans d'acabar l'any i acabar-les en aproximadament 12 mesos.La Terminal Guadalajara-Marchamalo és un punt estratègic clau per captar nous tràfics del centre de la península i que consolidarà al Port de Tarragona com a porta natural d'entrada i sortida del Mediterrani. La terminal, de 150.000 m2, podria estar operativa l'any 2024 i, és una clara aposta del Port Tarragona pel transport per ferrocarril, un objectiu en consonància amb les polítiques que es promouen des de la Unió Europea que afavoreixen un transport sostenible, competitiu i d'impuls al creixement econòmic.Les principals actuacions d'aquesta fase són les connexions en dos punts a la xarxa ferroviària d'ADIF, l'execució de la superestructura de les vies, la instal·lació dels elements de seguretat i comunicació, la pavimentació de la plataforma, l'execució de les estructures i l'electrificació i catenària corresponent.