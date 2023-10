L'encariment de la gasolina obliga les autoescoles de Tarragona a apujar els preus

La majoria dels centres han augmentat les tarifes de les classes pràctiques en tots els seus vehicles entre un i tres euros

Les previsions de futur

Algunes autoescoles de la ciutat de Tarragona s'han vist obligades a apujar sensiblement els preus de les seves classes pràctiques – entre un i tres euros– per pal·liar les despeses que està generant la inflació. És el cas, per exemple, de les autoescoles Nico, que va apujar-les un euro a principis d'any, i Via Augusta, que va incrementar les tarifes dos euros. Ambdues –que han mantingut els preus de les classes teòriques–, afirmen que el motiu principal ha estat la inflació. En concret, l'augment del cost de la gasolina, tot i que Carolina López, directora del centre Nico, afirma que també ha influït el preu dels vehicles: «Al juliol, vaig mirar de comprar un altre cotxe per a les pràctiques, i aquest mes ja són 1.800 euros més cars».Tot i això, els dos centres remarquen que el nombre de matriculats continua estable i, en el cas de Via Augusta, deixen pagar a terminis per facilitar treure's el carnet de conduir. Un cas similar és el de l'autoescola Sabat. El seu director, Aaron, explica que van apujar un euro les pràctiques l'estiu passat, i que els alumnes ho han acceptat. No és la situació de l'autoescola Hoy Voy. La seva directora, Maria Berenguer, afirma que, l'encariment d'un euro de les pràctiques, també a causa dels combustibles, els ha provocat una diminució d'entre 10 i 15 matriculats alguns mesos.El preu de la teòrica l'han mantingut i, de tant en tant, fan promocions perquè als alumnes els surti més econòmic pagar la formació per a obtenir el carnet de conduir. Afegeix que, l'any vinent, tenen previst incloure cotxes elèctrics a la seva flota i incorporar les classes per conduir vehicles automàtics. Segons Berenguer, la inversió que farà el centre no té per què afectar al preu de les classes amb cotxe de canvi manual, però sí que ho farà a les dels elèctrics en tractar-se d'un cotxe més modern. «Seran pràctiques més cares, però no se'n necessitaran tantes», declara.Malgrat tot l'encariment general, n'hi ha excepcions. Des de direcció de l'autoescola Jordi expliquen que han abaratit els preus dels paquets entre un 15% i 20% com a estratègia comercial per a expandir-se. «Ens trobem, en una situació de creixement, i, quan ho fas, has de mantenir els preus, i més en un sector tan complicat», afirmen. Expliquen que els serveis per separat, com la teòrica sola, tenen el mateix preu, però que han augmentat els descomptes d'aquells paquets que inclouen la teòrica amb un nombre de pràctiques; com major sigui aquest, més gran és el descompte. Gràcies a aquesta mesura, els matriculats s'han incrementat en un 30%. Declaren que tenen «el múscul suficient» per a realitzar aquests descomptes, ja que la marca posseeix diverses autoescoles arreu de la província i diferents línies de treball, des de carnet de cotxe, moto i camió fins formació en seguretat viària.Des dels centre Via Augusta i Hoy Voy tenen clar que volen intentar no apujar més els preus perquè tothom es pugui permetre treure's el carnet. En contraposició, la Sabat preveu anar incrementant les tarifes si la gasolina es continua encarint. El seu director remarca que les autoescoles tenen preus molt ajustats tenint en compte el que ofereixen: «Tens un vehicle amb un professor titulat que et dona una classe particular».Al centre Nico no tenen clar si apujaran els preus a la llarga, però, si ho fan, serà amb mesura, ja que «la gent ja veu car treure's el carnet», afirma la seva directora. Amb tot, els tres centres coincideixen que no poden augmentar molt més les tarifes, perquè si ho fan, sortirien del mercat. En el cas de l'escola de conducció Jordi, dins de la seva estratègia de màrqueting no té previst ni abaixar ni apujar els preus a llarg termini, sinó mantenir-los estables, tot i que la competència ho faci.