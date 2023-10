El Parc del Francolí de Tarragona acollirà una cursa adaptada i inclusiva el pròxim 21 d'octubre

L'objectiu és fomentar l'esport adaptat i sensibilitzar a la ciutadania i reivindicar la necessitat de realitzar activitats inclusives

Actualitzada 06/10/2023 a les 10:21

Dissabte 21 d'octubre, un grup d'entitats de Tarragona, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès, promou la cursa adaptada i inclusiva de Tarragona, al Parc Francolí.Serà a partir de les 11h al Parc Francolí de la ciutat, un espai gestionat per la Fundació Onada, que ofereix lloc d'esbarjo a la ciutadania i llocs de feina a persones treballadores del Centre Especial de Treball de la Fundació.La cursa és no competitiva, no hi ha temps màxim per acabar el recorregut i està oberta a persones de totes les edats amb diversitat funcional, discapacitat, TEA o altres circumstàncies. Podran participar en les modalitats de cadira de rodes, caminador o deambulant i triar recorregut en línia recta amb distàncies adaptades (20, 40 i 60 metres) i un recorregut no adaptat d'1 km al voltant del parc.L'objectiu és fomentar l'esport adaptat i sensibilitzar a la ciutadania sobre les dificultats i capacitat de superació de les persones, l'empenta de les famílies, i la necessitat de realitzar activitats inclusives, adaptades i amb suports per a que tothom hi pugui participar.La inscripció és gratuïta, fins al 16 d'octubre o un màxim de 300 inscripcions.En recollir el dorsal, cada participant rebrà una bossa amb obsequis i, en acabar, una medalla.S'habilitaran espais de calma, lavabos adaptats, i tot necessari per gaudir de l'esport d'una forma tranquil·la, segura i inclusiva. La zona en què es desenvoluparan les curses estarà senyalitzada amb cartells amb pictogrames per facilitar l'accessibilitat i la comprensió de l'entorn.L'acte pot quedar anul·lat per mal temps o per indicacions de les autoritats sanitàries.L'acte compta amb la participació de les entitats socials i educatives de Tarragona del sector de la discapacitat com la Fundació Onada, Fundació Estela, AMPA del Centre d'Educació Especial Sant Rafael, AMPA del Centre d'Educació Especial Estela, Ampa de l'Escola Solc i AMPA del Col·legi de les Dominiques de Tarragona, Associacions Astafanies i Todos en Azul i escola SOLC, i el suport de l'Ajuntament de Tarragona, Patronat d'Esports, Consell esportiu del Tarragonès, Consell de la discapacitat, Federació Catalana d'Atletisme, i convida a sumar-s'hi a la ciutadania, empreses, voluntariat i resta d'entitats socials del territori.