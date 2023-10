Una nova ruta del Museu d'Història convida a descobrir una Tarragona «llegendària»

L'activitat, que mostra la Tarragona més misteriosa, comença aquest divendres 6 d'octubre

Cada divendres a partir de demà 6 d'octubre al 24 novembre el Museu d'Història de Tarragona organitza una ruta urbana per conèixer la ciutat d'una manera més fosca i misteriosa, sota el nom «Tarragona llegendària: misteris i crims».El trajecte portarà als visitants pels carrers de la Part Alta de nit on coneixeran llegendes, personatges misteriosos, fantasmes i espais secrets de Tarragona. El recorregut començarà tots els divendres a les 18:00 davant l'escola Saavedra, i tindrà una durada aproximada de dues hores, per un cost de 5 euros.Aquest projecte compta amb la col·laboració d'Itirene Turisme & Cultura, que serà qui programi les rutes i conduirà les visites. Les entrades es poden adquirir al portal entrades.tarragona.cat