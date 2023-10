Un habitatge de Tarragona s'esquerda a causa de les obres al pàrquing de Torroja

Veïns de la zona s'han queixat dels sorolls i danys materials que les picadores van generar durant els primers mesos d'obres

Actualitzada 04/10/2023 a les 20:49

Intent de parar les obres

Les obres d'ampliació del pàrquing del passeig de Torroja arriben a la seva fase final. El projecte va començar el desembre de 2022 amb finançament dels fons Next Generation, i farà que l'aparcament municipal passi de tenir 154 places a 349. Aquestes obres, però, han afectat de manera negativa alguns veïns que viuen a cases properes al barri dels Músics, a causa del soroll, brutícia i fins i tot danys materials que han produït.Així ho afirma A.E., veí del carrer de Johann Sebastian Bach. Explica que durant els primers quatre mesos d'obres les picadores, per trencar les roques del terreny, treballaven de 8 a 15 de la tarda, sense parar: «Cada vegada que picaven, el terra i les parets tremolaven». Va arribar al punt que es van generar esquerdes en diferents parets del seu habitatge. A això, també s'afegeix el soroll que feien les màquines i que despertava els fills petits d'alguns veïns. Un altre membre de la comunitat, José Miguel Santiago, recorda el soroll com un «martiri». Un altre problema i que encara perdura és el de la pols: «Quan vols estendre la roba, has de vigiliar que no estiguin agafant terra», declara A.E.Explica que els veïns es van queixar en el seu moment, però els van dir que eren «danys col·laterals». Fins i tot abans de l'inici de les obres van proposar un altre projecte, tal com explica A.E.: «Es va proposar fer una part del pàrquing soterrat per reduir la tala d'arbres i el soroll, ja que no és el mateix picar a 100 metres sota terra que a al carrer, a 20 metres de casa teva», diu. Tot i això, els van dir que el pla original no es podia tocar.Declara que no s'ha plantejat presentar denúncia fins que no acabin les obres, ja que poder la pot fer de manera conjunta amb altres veïns, i que, «ara per ara, el que necessitem són respostes del govern municipal». Concretament, el que els preocupa és si les promeses que va fer l'exconseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, es compliran: fer la sortida del pàrquing al carrer de Johann Sebastian Bach per no incrementar el trànsit al barri, i retornar la colònia de gats que van reubicar en l'inici de les obres.A.E. explica que s'han intentat comunicar amb el govern municipal sobre qui porta el projecte ara i si es compliran les accions mencionades, però sense resposta. També han intentat parlar amb els tècnics de l'obra, però «ens diuen que no saben res i que només estan seguint el pla marcat», comenta.Aquestes queixes venen precedides per les que va haver-hi abans de l'inici de les obres, i que van acabar amb els veïns del carrer de Bach denunciant a la Fiscalia l'ampliació del pàrquing. Finalment, el jutge no va trobar impediment perquè es fes. D'altra banda, el veí José Miguel Santiago creu que aquesta acció va arribar tard, ja que l'obra es va anunciar a principis de 2022: «Hi havia un temps d'al·legacions i ningú en va fer cas», declara.