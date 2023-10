Tarragona acull aquest dissabte el SB Hotels 10k Tarragona

La cursa, que recorrerà la costa tarragonina, compta un any més amb la col·laboració de Tarragona Esports

Afectacions a la mobilitat

Aquest dissabte 7 d'octubre Tarragona acollirà la segona edició del SB Hotels 10k Tarragona que arrencarà a les 19 h des del Moll de Costa i que compta amb el suport de Tarragona Esports. Entre la desena d'atletes d'elit que participaran enguany en aquesta cita esportiva destaca l'atleta olímpica Marta Galimany.«Des de Tarragona Esports apostem fermament per aquests esdeveniments esportius que contribueixen molt positivament en refermar Tarragona com a capital esportiva», ha manifestat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui ha desitjat «la consolidació d'aquesta cita perquè esdevingui una altra de les activitats més destacades dins de l'oferta atlètica a la ciutat».Els i les participants del SB Hotels 10k Tarragona, que han pogut triar entre les distàncies de 10 i 5 quilòmetres, recorreran un circuit recte i pla pel costat del mar que ha estat homologat per la Federació Catalana d'Atletisme. L'objectiu a batre per part dels i les atletes serà baixar la marca de 30 minuts en la distància de 10 quilòmetres.A data d'avui, entre les inscripcions destaca l'alta participació femenina, que es consolida sobre el 30%. D'altra banda, cal remarcar que el 30% dels participants venen de fora de la província de Tarragona i que el 5% del total són de fora de Catalunya. Les inscripcions segueixen obertes fins avui a la mitjanit.El SB Hotels 10k Tarragona donarà el tret de sortida el dissabte 7 d'octubre a les 19 hores des de l'epicentre de la prova, el Moll de Costa. Es preveu que els primers atletes de la distància de 5 quilòmetres arribin 15 minuts després de la sortida. Una mica abans, cap a les 18 hores, els més petits també podran viure l'experiència de córrer part del circuit de running i travessar la meta.Els participants podran recollir el dorsal i l'obsequi d'una samarreta tècnica feta amb material 100% reciclable de les 17 a les 18.45 hores a l'expo de la prova, al costat de la línia de sortida, al Moll de Costa. En finalitzar la cursa, cap a les 20 hores, es farà el lliurament de premis. Aquesta festa del running a Tarragona estarà amenitzada de les 19 a les 21 h amb un discjòquei en directe.Amb motiu d'aquest esdeveniment esportiu, durant la tarda del dissabte 7 d'octubre es produiran diversos talls a vies de la ciutat per garantir el bon funcionament de la prova i la seguretat dels esportistes. Minuts abans d'iniciar-se la cursa i fins que aquesta s'acabi es tallarà al trànsit el Moll de la costa, el Passeig Marítim del Miracle i l'escullera.